رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يكشف آخر التطورات في وفاة المحامية أسماء المباركي

استضافت إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة المتابعة الإخبارية، زهير بلحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة للحديث عن مستجدات وفاة المحامية أسماء المباركي التي عُثر عليها داخل منزلها بحي الرياض بعد اختفائها لثلاثة أيام، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل العائلة القضائية.



غياب لافت وإشعار لوكيل الجمهورية



معطيات حول الوضع الاجتماعي للفقيدة



تحرك داخل العائلة القضائية



أوضح بلحاج عمر أن غياب الفقيدة عن مكتبها وعدم ردّها على الاتصالات لمدة يومين دفع الزملاء إلى إشعاربالمحكمة الابتدائية بسوسة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبحضور، تم الدخول إلى منزلها حيث تبيّن أنها فارقت الحياة، ليُفتح ملف قضائي للتحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة.أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنّ، وأن نتائج التشريح والتحاليل الطبية لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أنه:تثبت وجود جريمة قتلفي إطار البحث* التحقيق يسير وفق السرية القانونية المعمول بهاوأضاف أن قاضي التحقيق يعكف على دراسة كل الفرضيات، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة فعل إجرامي، قائلاً إن وضوح الحقيقة أمر ضروري للعائلة وللمحامين وللرأي العام.أشار بلحاج عمر إلى أن الراحلة كانت، وأنها كانت، فيما لا توجد معطيات تؤكد معاناتها من مرض معين، في انتظار نتائج التقارير الرسمية.كشف ضيف الجوهرة أف أم أنّ فرع المحامين بسوسة:تُتابع الملف* يعقد اجتماعات دورية لمواكبة تطورات القضية* يعمل بالتنسيق اليومي مع عميد الهيئة الوطنية للمحامينوشدّد على أن المحامين سيقفون إلى جانب ملف الفقيدة إلى حين، سواء تعلق الأمر بوفاة طبيعية أو بوجود شبهة إجرامية.