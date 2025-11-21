الصحبي بكار بعد حادثة الاعتداء عليه: "اخدموا على فريقكم وخلّصوا ديونكم... وأخطاكم من الحليب"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62272bec9e54d3.42204328_klpmqhjeonigf.jpg width=100 align=left border=0>

وجّه الإعلامي الصحبي بكار رسالة شديدة اللهجة إلى بعض جماهير النادي الإفريقي، وذلك إثر تعرّضه لاعتداء مباشر شمل سكب الحليب على سيارته وشتم والدته ووالده أمام عائلته.



وقال بكار، في تدخّل على إذاعة راديو ماد، إن ما حدث "تصرفات غير مقبولة ولا تمتّ للروح الرياضية بصلة"، مضيفًا: "اخدموا لصالح فريقكم، خلّصوا الديون، وأخطاكم من حكاية الحليب"، في إشارة إلى الجدل الدائر حول علامة تجارية يُتهم أصحابها بدعم نادٍ رياضي على حساب فريق آخر عبر الإشهار وما اعتبره البعض "ضغطًا في المجال الكروي".









وأكد بكار أن الأولوية بالنسبة لجماهير الإفريقي يجب أن تكون في "مساندة الفريق، دفع ديونه، وإعادته إلى موقعه الطبيعي"، بدل الانخراط في ممارسات اعتبرها مسيئة لصورة النادي وجماهيره.



كما أثنى الإعلامي على أداء الترجي الرياضي التونسي، مشيرًا إلى وصوله إلى مراحل متقدمة محليًا وقاريًا، في مقابل ما وصفه بـ"فشل الإفريقي" في مختلف الاستحقاقات خلال الفترة الأخيرة.



