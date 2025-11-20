كان المسؤول على شبكات التسفير... احالة الارهابي معز الفزاني على الدائرة الجنائية المختصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/moez-abdelkader.jpg width=100 align=left border=0>

أحالت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإرهابي معز الفزّاني، أحد أبرز المسؤولين عن شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمحاكمته فيما نُسب إليه من جرائم إرهابية خطيرة.



ويُعدّ الفزّاني من أبرز القيادات التي تولّت منذ سنة 2013 تجنيد الشباب وتجميعهم في معسكرات تدريب داخل ليبيا، قبل إرسالهم إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد تسلّمت السلطات التونسية الفزّاني من السودان في 23 ديسمبر 2016، استنادا إلى بطاقات جلب وطنية ودولية صادرة في شأنه.





وتبيّن من الأبحاث تورّط المتهم في عدد كبير من العمليات الإرهابية التي استهدفت التراب التونسي، من أبرزها هجوم متحف باردو في مارس 2015، والذي أدى إلى سقوط عدد هام من الضحايا من السياح الأجانب واستشهاد عون أمن. كما ثبُت تورّطه في هجوم نزل “إمبريال مرحبا” بسوسة في جوان 2015، والذي خلّف 39 قتيلا من السياح.



