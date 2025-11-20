Babnet   Latest update 08:53 Tunis

كان المسؤول على شبكات التسفير... احالة الارهابي معز الفزاني على الدائرة الجنائية المختصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/moez-abdelkader.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 08:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أحالت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإرهابي معز الفزّاني، أحد أبرز المسؤولين عن شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمحاكمته فيما نُسب إليه من جرائم إرهابية خطيرة.

ويُعدّ الفزّاني من أبرز القيادات التي تولّت منذ سنة 2013 تجنيد الشباب وتجميعهم في معسكرات تدريب داخل ليبيا، قبل إرسالهم إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد تسلّمت السلطات التونسية الفزّاني من السودان في 23 ديسمبر 2016، استنادا إلى بطاقات جلب وطنية ودولية صادرة في شأنه.

أخبار ذات صلة:
الداخلية تدعو إلى التبليغ عن إرهابي خطير...


وتبيّن من الأبحاث تورّط المتهم في عدد كبير من العمليات الإرهابية التي استهدفت التراب التونسي، من أبرزها هجوم متحف باردو في مارس 2015، والذي أدى إلى سقوط عدد هام من الضحايا من السياح الأجانب واستشهاد عون أمن. كما ثبُت تورّطه في هجوم نزل “إمبريال مرحبا” بسوسة في جوان 2015، والذي خلّف 39 قتيلا من السياح.

ويرتبط اسم الفزّاني كذلك بمحاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بالمنستير سنة 2013، إضافة إلى ملفات تتعلق بتسفير الشباب إلى سوريا وليبيا والتحاقهم بتنظيم داعش الإرهابي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318819


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet22°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
17°-11
13°-7
16°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*