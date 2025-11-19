المعلّق الإماراتي عامر عبد الله يشيد بمنتخب تونس ويطلب قميص حنبعل المجبري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691d9f96609f80.86789541_emplioqhfjngk.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب المعلّق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله عن امتنانه لمنتخب تونس وجماهيره، بعد المباراة الودية التي قدّم خلالها "نسور قرطاج" أداء لافتا أمام المنتخب البرازيلي.



وفي فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، قال عبد الله إن المنتخب التونسي "قدّم مباراة للتاريخ"، مؤكدا أن تونس "منحت المتعة" لمنتخب البرازيل، ومضيفا: "هذه لم تكن مباراة ودية، التوانسة عيّشونا أجواء خرافية".









ووصف المعلّق الإماراتي اللقاء بأنه أحد أفضل المباريات التي علّق عليها في مسيرته، موجها شكره للجماهير التونسية التي صنعت أجواء مميزة في مدارج ملعب بيار موروا.



كما دعا عبد الله إلى منحه قميص اللاعب حنبعل المجبري موقّعا، معربا عن إعجابه الكبير بقدراته، ومراهنا على أن المنتخب التونسي، بهذا الأداء، "سيكون له بصمة في المونديال".



وختم رسالته بالقول: "أدعو التونسيين إلى دعم منتخبهم… منتخب كبير وجمهور أعظم".



وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره البرازيلي 1-1 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.



افتتح المنتخب التونسي التسجيل عبر حازم المستوري (دق 23) بعد تمريرة دقيقة من علي العابدي، قبل أن يعدّل المنتخب البرازيلي عبر إيستافو (دق 43) من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 78 أهدر لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية للبرازيل، بعد تألق الحارس أيمن دحمان.

