Babnet   Latest update 12:46 Tunis

المعلّق الإماراتي عامر عبد الله يشيد بمنتخب تونس ويطلب قميص حنبعل المجبري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691d9f96609f80.86789541_emplioqhfjngk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 11:42 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعرب المعلّق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله عن امتنانه لمنتخب تونس وجماهيره، بعد المباراة الودية التي قدّم خلالها "نسور قرطاج" أداء لافتا أمام المنتخب البرازيلي.

وفي فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، قال عبد الله إن المنتخب التونسي "قدّم مباراة للتاريخ"، مؤكدا أن تونس "منحت المتعة" لمنتخب البرازيل، ومضيفا: "هذه لم تكن مباراة ودية، التوانسة عيّشونا أجواء خرافية".



ووصف المعلّق الإماراتي اللقاء بأنه أحد أفضل المباريات التي علّق عليها في مسيرته، موجها شكره للجماهير التونسية التي صنعت أجواء مميزة في مدارج ملعب بيار موروا.

كما دعا عبد الله إلى منحه قميص اللاعب حنبعل المجبري موقّعا، معربا عن إعجابه الكبير بقدراته، ومراهنا على أن المنتخب التونسي، بهذا الأداء، "سيكون له بصمة في المونديال".

وختم رسالته بالقول: "أدعو التونسيين إلى دعم منتخبهم… منتخب كبير وجمهور أعظم".

وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره البرازيلي 1-1 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

افتتح المنتخب التونسي التسجيل عبر حازم المستوري (دق 23) بعد تمريرة دقيقة من علي العابدي، قبل أن يعدّل المنتخب البرازيلي عبر إيستافو (دق 43) من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 78 أهدر لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية للبرازيل، بعد تألق الحارس أيمن دحمان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318759


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
22°-12
18°-10
14°-8
14°-9
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*