ترامب يقيم مأدبة في البيت الأبيض على شرف بن سلمان بحضور ماسك ورونالدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691d5e6778b715.74809185_jfephqklmgnoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025
      
أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأدبة عشاء في البيت الأبيض على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حضرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ولاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل مشاهد تظهر ماسك ورونالد خلال حضوره مأدبة العشاء.



وقال ترامب مازحا إن زيارة رونالدو إلى البيت الأبيض لتناول العشاء ساعدت في رفع مكانته لدى ابنه بارون وازداد احترامه لوالده.

وشهدت العلاقات بين ترامب وماسك مرحلة من التوتر، رغم أن الأخير تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية العام الماضي. وخلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، أصبح ماسك أحد المقربين من الرئيس، وتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي.

ففي أوائل الصيف، نشب خلاف بينهما بشأن مشروع قانون الميزانية الكبرى الذي دفع به ترامب، وسرعان ما بدأ الاثنان يتبادلان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.

وفي سبتمبر الماضي، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين الناشط اليميني القتيل تشارلي كيرك. واعتبر ترامب لاحقا أن رجل الأعمال مر بفترة سيئة، قائلا: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جدا.. وأنا واثق أنه سيقول لك ذلك بنفسه".


