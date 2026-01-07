Babnet   Latest update 15:24 Tunis

كميّات الأمطار المسجّلة بأغلب مناطق البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 15:18 قراءة: 4 د, 35 ث
      
سجّلت الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الإربعاء) هطول كميّات متفاوتة من الأمطار على أغلب مناطق البلاد، كان أهمّها بمحطة قربة (نابل) 52 مم، ومحطة عين دراهم (جندوبة) 30 مم، ومحطة سيدي بوعلي (سوسة) 24 مم، ومحطة العزيب (بنزرت) 23 مم، ومحطة نفزة (باجة) 21 مم، ومحطة الدهماني (الكاف) 20 مم، ومحطة بورويس (سليانة) 17 مم، ومحطة سيدي بوبكر (زغوان) 16 مم.
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:


ولاية سوسة

سيدي الهاني 5 / كندار 15 / المسعدين 10 / أكودة 14 / القلعة الكبرى 18 / القلعة الصغرى 5 / النفيضة 13 / شط مريم 19 / حمام سوسة 15 / سيدي بوعلي 24 / بوفيشة 5 / مساكن 3 / سوسة الشمالية 23 / سوسة المدينة 15.


ولاية صفاقس

بوغرارة 2 / صفاقس المطار 3 / الشعال 3 / بئر علي 2 / العقاربة 3 / بوثدي 3 / الغريبة 1 / المحرس 2 / قرمدة 4 / طينة 1 / سيدي منصور 5 / القراطن 4 / الصخيرة الميناء 1 / عقارب 1 / ساقية الدائر 4 / صفاقس المدينة 4 / منزل شاكر 2 / الحنشة 1.

ولاية تونس

تونس قرطاج 5 / حلق الوادي 8 / سيدي بوسعيد 9 / الشرقية 7.

ولاية زغوان

جرادو 8 / سد وادي الرمل 5 / عن عسكر 11 / صواف 5 / الزريبة 10 / سد وادي الكبير 16 / الناظور 10 / مقرن 13 / بئر مشارقة 7 / زغوان 15 / الفحص 10 / الجوف الغربية 9 / سد بئر مشارقة 9.

ولاية أريانة

روّاد 5 / سيدي ثابت 5 / شرفش 4 / أريانة 7 / قلعة الأندلس 10 / المنيهلة 5.

ولاية بن عروس

بومهل 10 / فوشانة 8 / مقرين 4 / مرناق 10 / رادس 6 / الخليدية 8 / بن عروس 12 / حمام الأنف 9 / المحمدية 9 / بئر الباي 5 / أوزرة 10.

ولاية بنزرت

منزل بورقيبة 13 / غزالة 6 / العزيب 23 / أوتيك 5 / سونين 11 / ماطر 7 / تينجة 12 / راس الجبل 11 / العالية 20 / غار الملح 10 / جومين 12 / سجنان 14 / بنزرت المدينة 18 / رفراف 11 / ماتلين 17 / بنزرت الميناء 16.

ولاية نابل

بوعرقوب 10 / دار شعبان 8 / بني خيار 8 / دار علوش 9 / قرمبالية 8 / الحمامات 8 / قربة 52 / تاكلسة 4 / الميدة 1 / منزل تميم 5 / حمام الغزاز 5 / بني خلاد 8 / منزل بوزلفة 5 / الهوارية 9 / قليبية 5 / نابل 5 / سليمان 7 / بوكريم 15 / بوشريك 6 / أزمور 9 / سيدي حسون 6.

ولاية المنستير

الساحلين 5 / بنبلة 7 / قصيبة المديوني 1 / بني حسان 1 / طبلبة 2 / معتمر 11 / المكنين 1 / الوردانين 2 / جمال 5 / قصر هلال 1 / خنيس 8 / صيادة/لمطة/بوحجر 5 / المنستير 7 / البقالطة 2 / سيدي بنور 1 / بني حسان 1.

ولاية المهدية

قصور الساف 1 / السواسي 3 / هبيرة 3 / الجم 1 / أولاد الشامخ 6 / شربان 4 / المهدية الميناء 1.

ولاية منوبة

المرناقية 7 / طبربة 7 / شواط 5 / الجديدة 13 / البطان 1 / برج العامري 8 / منوبة 7.

ولاية الكاف

الجريصة 17 / الطويرف 14 / K13 8 / الدهماني 20 / تاجروين 18 / قلعة سنان 18 / نبر 16 / وادي ملاق 12 / السرس 16 / القصور 14 / القلعة الخصباء 4 / ساقية سيدي يوسف 11 / الكاف 15.

ولاية جندوبة

سد بوهرتمة 4 / عين دراهم 30 / بوسالم 8 / جندوبة 8 / طبرقة 20.

ولاية باجة

محطّة وادي الزرقاء 8 / سد سيدي سالم 6 / باجة الجنوبية 10 / عمدون 11 / تيبار 14 / سد كساب 9 / قبلاط 8 / مجاز الباب 8 / تستور 8 / باجة المحطّة 7 / نفزة 21 / تبرسق 8.

ولاية سليانة

مكثر المدينة 11 / العروسة 11 / عين بوسعدية 14 / قعفور 11 / برقو 16 / سيدي بورويس 17 / الكريب 12 / بوعرادة 16 / كسرى 2 / سليانة 15.

ولاية مدنين

ميدون 4 / حاسي الجربي 7 / حومة السوق 1 / جرجيس 2 / سدويكش 3 / سيدي مخلوف 1 / مدنين 2 / جربة 1 / بني خداش 7 / الغرابات 2 / أجيم 2 / مارينا 2.

ولاية سيدي بوزيد

المكناسي 2 / الرقاب 5 / منزل بوزيان 2 / سيدي بوزيد 4 / جلمة 4 / أولاد حفوز 5.

ولاية القصرين

سبيطلة 3 / حيدرة 10 / العيون 3 / حاسي الفريد 2 / سبيبة 1 / تالة 9 / القصرين 3 / ماجل بلعباس 3.

ولاية توزر

حزوة 2 / دقاش 5 / نفطة 2 / توزر 4 / تمغزة 2.

ولاية قبلي

سوق الأحد 6 / دوز 1 / رجيم معتوق 2 / قبلي 2.

ولاية قفصة

السند 3 / أم العرايس 2 / المتلوي 3 / قفصة 3 / الرديف 4 / سيدي عيش 6 / زانوش 4 / القطار 4.

ولاية القيروان

سد الهوارب 3 / بوحجلة 7 / سيدي سعد 4 / عين جلولة 10 / العلم 9 / سد نبهانة 8 / حفوز 4 / العلا 2 / نصر الله 7 / السبيخة 8 / الحاجب 3 / الشبيكة 10 / القيروان 8 / الوسلاتية 6 / رقادة 5.

ولاية قابس

الحامة 1 / غنوش 1.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321487

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026