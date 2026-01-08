Babnet   Latest update 09:25 Tunis

على قناة التاسعة، ايمان الجلاصي تدعو الي منع النساء الأفارقة من الانجاب في تونس

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 07:41
      
حذرت الاربعاء 7 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة ايمان الجلاصي من تواصل توافد وتزايد أعداد الافارقة في تونس وتحول تونس من ارض عبور الي ارض توطين.

وأشارت الي انه في حال كانت تونس مستهدفة بتوطبن "هؤلاء" في اشارة الي الأفارقة فانه يتوجب اتخاذ مجموعة من الاجراءات على غرار منع النساء الأفارقة من مزيد الانجاب.


وقد فجّر تصريح الجلاصي موجة انتقادات واسعة، اعتبر أصحابها أنّ هذه التصريحات تمسّ من حقوق الإنسان وتتناقض مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.


وقد تباينت ردود الفعل بين من رأى في تصريحات الجلاصي تعبيرًا عن مخاوف اجتماعية واقتصادية، ومن اعتبرها خطابًا إقصائيًا وعنصريًا من شأنه تأجيج الكراهية، مطالبين بضرورة الالتزام بالمسؤولية الإعلامية واحترام المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
