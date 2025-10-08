الحماية المدنية : 540 تدخلا منها 135 للنجدة والاسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/himayale0203x1.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 8 أكتوبر إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 9 أكتوبر الجاري، 540 تدخلا، منها 135 تدخلا للنجدة والاسعاف بالطرقات.



كما قامت وحدات الحماية المدنية ، وفق حصيلة يومية نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس على صفحته بمنصة "فايسبوك"، بـ 342 تدخلا تعلقت بالاسعاف في غير حوادث المرور و61 تدخلا لإطفاء الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.