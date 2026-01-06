Babnet   Latest update 11:20 Tunis

تقرير لقناة تلفزة تي في يكشف عن تصرفات لحسين جنيح في المغرب "مسيئة" لصورة المنتخب‎

كشف تقرير بثّته قناة تلفزة تي في، مساء الاثنين 5 جانفي، عن تصرّفات منسوبة إلى نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، حسين جنيح، خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، وُصفت من قبل أعضاء داخل الجامعة بـ«المسيئة لصورة المنتخب».

وأشار التقرير إلى أنّ حسين جنيح يُقدَّم، وفق ما نقله عن موقع «إنكيفادا»، بوصفه «الرئيس الفعلي للجامعة»، مؤكّدا أنّه تسبّب في إشكالات مع مسؤولي التنظيم خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المالي.

وأضاف التقرير أنّ جنيح تدخّل في بعض الخيارات الفنية للإطار الفني، من بينها فرض إسناد شارة القيادة إلى اللاعب فرجاني ساسي، وهو ما اعتُبر، حسب المصدر ذاته، تجاوزا للصلاحيات الفنية للمدرب سامي الطرابلسي.
