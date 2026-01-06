Babnet   Latest update 07:15 Tunis

الخارجية الأمريكية تعلن نصف الكرة الغربي منطقة "نفوذ" مطلق للولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ca3a1a3f798.23733407_knejplgqiomhf.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نصف الكرة الغربي يُعدّ "منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة"، وذلك بعد أيام من شن عملية عسكرية ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وجاء في بيان مقتضب للخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس": "هذا هو نصف الكرة الخاص بنا، والرئيس ترامب لن يسمح بتهديد أمننا".


وأرفقت الوزارة منشورها بصورة بالأبيض والأسود للرئيس الأمريكي خلال مناسبة رسمية، تصدّرها شعار: "هذا نصف الكرة الأرضية الخاص بنا"، كُتب بحروف بيضاء وحمراء.


ويأتي هذا الإعلان تعزيزا لتصريحات المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي أكد في وقت سابق أن واشنطن "لن تسمح للخصوم والمنافسين باستغلال نصف الكرة الغربي لتحقيق مآربهم".

ويأتي ذلك في سياق يعزّز تصريحات الرئيس دونالد ترامب على خلفية العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي اعتبر فيها أن المبدأ التاريخي للسياسة الخارجية المعروف بـ"مبدأ مونرو" قد جرى تجاوزه عمليا، بل وذهب إلى حد إعادة تسميته بـ"مبدأ دونرو"، في إشارة إلى اسمه.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى "عدم نسيان مبدأ مونرو"، الذي ينص على اعتبار القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الخارجية، ويؤكد الدور القيادي للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

ويوم السبت الماضي، أعلن ترامب أن بلاده "ستدير" فنزويلا خلال فترة انتقالية، على خلفية العملية العسكرية في كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهم إلى الأراضي الأمريكية، لافتا إلى أن شركات أمريكية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم، "تعويضا عن الأضرار التي سببتها للولايات المتحدة".

ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها "غير قانونية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، وعن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد" في الوضع.
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
