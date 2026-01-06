Babnet   Latest update 13:06 Tunis

سفارة تونس بالجزائر توضح مسألة التعريفات الجديدة الموظفة عند مغادرة الحدود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695cfa4983f3d2.45611813_qopjgmklihnef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 13:02
      
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن شروع السلطات الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، في تطبيق الزيادة في معلوم استهلاك الوقود على المسافرين المتنقلين عبر المعابر الحدودية البرية، وذلك ابتداءً من 4 جانفي 2026.

ويشمل هذا الإجراء جميع المسافرين، من جزائريين وأجانب، المتوجهين إلى الخارج، بما في ذلك الجمهورية التونسية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 97 من قانون المالية الجزائري لسنة 2026.


وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أن استخلاص المعلوم يتم إلكترونيا عبر منصة طابعكم أو مباشرة على مستوى قباضات الضرائب، على أن يُطالب السائق بدفع المعلوم عند كل عملية خروج، تحت رقابة مصالح الجمارك.


التعريفات الجديدة

* السيارات السياحية:

* خروج واحد: 1000 دينار جزائري
* خرجتان: 5000 دينار
* ثلاث خرجات: 10 آلاف دينار
* أربع خرجات أو أكثر: 25 ألف دينار

* المركبات النفعية والشاحنات:

* أقل من 10 أطنان: 5000 دينار للخروج الواحد
* الحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان: 12 ألف دينار للخروج الواحد

الاستثناءات

استُثني من هذا الإجراء:

* مركبات الإدارات والمؤسسات العمومية
* مركبات الشركات الناشطة في الجزائر عند خروجها لإنجاز مشاريع بالخارج
* مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية الجزائري لسنة 2026، وتنظيم عمليات العبور عبر المعابر الحدودية البرية.
