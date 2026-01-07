24 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حقّ نقابي أمني معزول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بـ24 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حقّ هيكل دخيل, نقابي أمني معزول، محال بحالة فرار بالخارج.



ويأتي هذا الحكم على خلفية قضيّة تعلّقت بنشر تدوينات ومقاطع فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تضمّنت، وفق ملفّ القضية، تحريضا على العنف واستهدافا للدولة ومؤسّساتها.







وقد نظرت المحكمة في التهم المنسوبة إليه في إطار القوانين المتعلّقة بمكافحة الإرهاب، قبل أن تصدر حكمها بالسجن مع النفاذ العاجل.

