تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول بالمعابر الحدودية التونسية (سفارة تونس بمصر)
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أنّ السلطات التونسية قرّرت تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر المعابر الحدودية التونسية، وذلك بداية من 15 جانفي الجاري.
الفئات المعنية بالإجراء
ويشمل هذا الإجراء حصريًا، وفق ما نشرته سفارة تونس بالقاهرة:
* الباحثين والأساتذة الجامعيين
* الأطباء
* كبار موظفي الدولة الذين لا تقل صفتهم عن مدير
ويُشترط أن تكون المهنة مدوّنة بجواز السفر ومدعّمة بـ شهادة عمل يُدلي بها المسافر عند حلوله بتونس.
كما يشمل الإجراء عائلات الزيجات المختلطة التونسية–المصرية (القرين والأبناء)، وذلك بعد الاستظهار بما يفيد الزواج بتونسي أو تونسية.
السفر ضمن مجموعات سياحيةوبالنسبة للمواطنين المصريين الذين يحلّون بتونس ضمن مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة (10) أفراد، تشترط السفارة:
* موافاة المصالح الأمنية المعنية بصفة مسبقة بالقائمات الاسمية لطالبي التأشيرة.
* استكمال كافة الوثائق المكوّنة للملف، وتشمل:
حجز مسبق الدفع بأحد النزل (Voucher*).
* تذاكر عودة مطابقة لتاريخ نهاية الحجز بالنزل.
* نسخ من جوازات السفر.
* الموافقة الأمنية المسبقة عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة، سارية المفعول وقابلة للاستغلال.
* برنامج مفصّل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس إلى غاية مغادرتها.
ويتم الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.
