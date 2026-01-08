Babnet   Latest update 15:54 Tunis

تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول بالمعابر الحدودية التونسية (سفارة تونس بمصر)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/landing.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 14:40 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أنّ السلطات التونسية قرّرت تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر المعابر الحدودية التونسية، وذلك بداية من 15 جانفي الجاري.

الفئات المعنية بالإجراء


ويشمل هذا الإجراء حصريًا، وفق ما نشرته سفارة تونس بالقاهرة:

* الباحثين والأساتذة الجامعيين

* الأطباء
* كبار موظفي الدولة الذين لا تقل صفتهم عن مدير

ويُشترط أن تكون المهنة مدوّنة بجواز السفر ومدعّمة بـ شهادة عمل يُدلي بها المسافر عند حلوله بتونس.

كما يشمل الإجراء عائلات الزيجات المختلطة التونسية–المصرية (القرين والأبناء)، وذلك بعد الاستظهار بما يفيد الزواج بتونسي أو تونسية.

السفر ضمن مجموعات سياحية

وبالنسبة للمواطنين المصريين الذين يحلّون بتونس ضمن مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة (10) أفراد، تشترط السفارة:

* موافاة المصالح الأمنية المعنية بصفة مسبقة بالقائمات الاسمية لطالبي التأشيرة.
* استكمال كافة الوثائق المكوّنة للملف، وتشمل:

حجز مسبق الدفع بأحد النزل (Voucher*).
* تذاكر عودة مطابقة لتاريخ نهاية الحجز بالنزل.
* نسخ من جوازات السفر.
* الموافقة الأمنية المسبقة عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة، سارية المفعول وقابلة للاستغلال.
* برنامج مفصّل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس إلى غاية مغادرتها.

ويتم الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321547

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026