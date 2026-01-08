تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول بالمعابر الحدودية التونسية (سفارة تونس بمصر)

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أنّ السلطات التونسية قرّرت تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر المعابر الحدودية التونسية، وذلك بداية من 15 جانفي الجاري.



الفئات المعنية بالإجراء



السفر ضمن مجموعات سياحية



ويشمل هذا الإجراء، وفق ما نشرته سفارة تونس بالقاهرة:الذين لا تقل صفتهم عنويُشترط أن تكونومدعّمة بـيُدلي بها المسافر عند حلوله بتونس.كما يشمل الإجراء(القرين والأبناء)، وذلك بعد الاستظهار بما يفيدوبالنسبة للمواطنين المصريين الذين يحلّون بتونس ضمن، تشترط السفارة:* موافاة المصالح الأمنية المعنيةبالقائمات الاسمية لطالبي التأشيرة.* استكمال، وتشمل:Voucher*).مطابقة لتاريخ نهاية الحجز بالنزل.عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة، سارية المفعول وقابلة للاستغلال.منذ تاريخ الدخول إلى تونس إلى غاية مغادرتها.ويتم الحصول علىعبرلدى وزارة السياحة.