مسؤول سابق في الجامعة: " رفضنا استدعاء سعد بقير للمشاركة في كأس العالم لإبقاء مبلغ مالي يقدر ب750 لف دينار في تونس"‎

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 19:11
      
أثار تصريح منسوب إلى مسؤول بالجامعة التونسية لكرة القدم جدلاً واسعًا، بعدما كشف أن مدرّب المنتخب الوطني رفض استدعاء اللاعب سعد بقير للمشاركة في كأس العالم، بدافع الإبقاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 750 ألف دينار داخل تونس، وعدم تحويله إلى فريق اللاعب السعودي.

وأوضح المسؤول أنّ القرار لم يكن فنّيًا بحتًا، بل ارتبط باعتبارات مالية، وهو ما فجّر موجة من الانتقادات في الأوساط الرياضية.


وفي تعليق على هذه التصريحات، قال الناصر البدوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان إنّ “الوضعية باتت تنذر بالدخول في نفق مظلم”، محذّرًا من تداعيات مثل هذه الممارسات.


وشدّد البدوي على أنّ ربط الاختيارات الرياضية باعتبارات مالية من شأنه أن يزيد من غضب اللاعب التونسي، خاصة عندما يُحرم من المشاركة في تظاهرة عالمية بحجم المونديال لأسباب لا علاقة لها بالأداء أو الجاهزية الفنية.

Can 2025
 CAN 2025   Prochains matchs demain vendredi

