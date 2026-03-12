Babnet   Latest update 19:45 Tunis

تنظيم النسخة الثانية من "لمة حب الخير" للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 19:45 قراءة: 1 د, 7 ث
      
وسط حضور لافت من الوجوه الإعلامية البارزة والممثلين وصناع المحتوى المؤثرين، انتظمت مساء الإربعاء، بتونس العاصمة، النسخة الثانية من "لمة حب الخير" المنتظمة ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س".

وبين رئيس جمعية قرى "س و س" محمد مقديش، أن هذه المبادرة ترمي إلى التعريف بمهام الجمعية وأهدافها واستقطاب أكبر عدد ممكن من المساهمين والمتبرعين لإنقاذ الأطفال فاقدي السند وتأمين طفولة أقرب ما يكون من الطبيعية.


ولدى استعراضه، أنشطة الجمعية لسنة 2025، أفاد مقديش بأن "س وس" تكفّلت خلال العام الماضي بـ 9 آلاف طفل وأكثر من 1800 عائلة بميزانية تقدّر بحوالي 26 مليون دينار وتطمح إلى تطوير ميزانيتها إلى حدود 36 مليون دينار والتكفل ب12 الف طفل و3 آلاف عائلة، وإحداث 4 مكاتب جديدة (نابل، مدنين، قابس، الروحية، سليانة) لدعم الأسرة ودعم 63 منازل مدمجة، في غضون سنة 2026.


وأثنى رئيس الجمعية في سياق متّصل على مجهود التونسيين بالخارج في قرابة 82 دولة أجنبية، في دعم الجمعية، حيث تقدّم أكثر من 8 آلاف تونسي بالخارج بالتبرع بالبطاقة البنكية عبر موقع الواب، بقيمة جملية قدرها 1.5 مليون دينار في السنة، وهو مبلغ "مهم جدا"، وفق تعبيره.

وتتدخل الجمعية، حسب قوله، في شتى المجالات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل، من خلال معاضدة جهود الدولة في توفير السكن وتعزيز الحق في الصحة والعمل والحياة الكريمة.

ويذكر أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تأسست منذ 45 سنة وتهتمّ برعاية الأطفال فاقدي السند.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325269

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>