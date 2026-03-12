تنظيم النسخة الثانية من "لمة حب الخير" للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"

وسط حضور لافت من الوجوه الإعلامية البارزة والممثلين وصناع المحتوى المؤثرين، انتظمت مساء الإربعاء، بتونس العاصمة، النسخة الثانية من "لمة حب الخير" المنتظمة ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س".وبين رئيس جمعية قرى "س و س" محمد مقديش، أن هذه المبادرة ترمي إلى التعريف بمهام الجمعية وأهدافها واستقطاب أكبر عدد ممكن من المساهمين والمتبرعين لإنقاذ الأطفال فاقدي السند وتأمين طفولة أقرب ما يكون من الطبيعية.ولدى استعراضه، أنشطة الجمعية لسنة 2025، أفاد مقديش بأن "س وس" تكفّلت خلال العام الماضي بـ 9 آلاف طفل وأكثر من 1800 عائلة بميزانية تقدّر بحوالي 26 مليون دينار وتطمح إلى تطوير ميزانيتها إلى حدود 36 مليون دينار والتكفل ب12 الف طفل و3 آلاف عائلة، وإحداث 4 مكاتب جديدة (نابل، مدنين، قابس، الروحية، سليانة) لدعم الأسرة ودعم 63 منازل مدمجة، في غضون سنة 2026.وأثنى رئيس الجمعية في سياق متّصل على مجهود التونسيين بالخارج في قرابة 82 دولة أجنبية، في دعم الجمعية، حيث تقدّم أكثر من 8 آلاف تونسي بالخارج بالتبرع بالبطاقة البنكية عبر موقع الواب، بقيمة جملية قدرها 1.5 مليون دينار في السنة، وهو مبلغ "مهم جدا"، وفق تعبيره.وتتدخل الجمعية، حسب قوله، في شتى المجالات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل، من خلال معاضدة جهود الدولة في توفير السكن وتعزيز الحق في الصحة والعمل والحياة الكريمة.ويذكر أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تأسست منذ 45 سنة وتهتمّ برعاية الأطفال فاقدي السند.