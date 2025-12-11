Babnet   Latest update 08:01 Tunis

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a6088b92e83.38858913_fijekmgqolhnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 07:08
      
يستعدّ منتخبا المغرب وسوريا لخوض واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، وذلك اليوم الخميس، في مباراة مرتقبة تحمل طابعاً تنافسياً قوياً بين منتخب مرشّح للقب وآخر قدّم نفسه كأحد مفاجآت البطولة.

بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يدخل المنتخب المغربي المواجهة بثقة كبيرة، إذ قدم مستويات ثابتة اتسمت بالانسجام والفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية. أما المنتخب السوري، الذي بلغ ربع النهائي بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الأولى بـ5 نقاط، فقد أثبت أنه منافس عنيد بعد خوضه الدور الأول دون أي هزيمة.



مسار المنتخب المغربي في دور المجموعات

* الفوز على جزر القمر 3-1
* التعادل سلبياً مع عمان
* الفوز على السعودية 1-0

وأظهر "أسود الأطلس" قدرة واضحة على التحكم في نسق المباريات، وتسجيل الأهداف في الفترات الحاسمة، مع حفاظهم على هوية لعب منضبطة وتجانس واضح بين الخطوط.

مسار المنتخب السوري في دور المجموعات

* الفوز على تونس 1-0
* التعادل مع قطر 1-1
* التعادل مع فلسطين 0-0

وتميز المنتخب السوري بأداء دفاعي قوي وروح قتالية لافتة، جعلته أحد أبرز مفاجآت الدور الأول.

الموعد

تقام مباراة المغرب وسوريا يوم الخميس على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، وتنطلق:

* 15:30 بتوقيت تونس والمغرب

القنوات الناقلة

ستبث المباراة عبر مجموعة واسعة من القنوات العربية المفتوحة، وهي:

* beIN Sports المفتوحة
* قناة الشارقة الرياضية
* قنوات الكأس القطرية
* الكويت الرياضية
* دبي الرياضية
* تطبيق شاشا


