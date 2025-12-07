Babnet   Latest update 20:48 Tunis

كأس العرب 2025 – المنتخب التونسي يودّع المسابقة رغم الفوز على نظيره القطري بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935cfe28fb956.23053200_knmjilpgefhqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 20:04
      
ودّع المنتخب التونسي لكرة القدم مسابقة كأس العرب (قطر 2025) رغم فوزه على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى.

وسجّل محمد علي بن رمضان (دق 16) وياسين مرياح (دق 62) ومحمد بن علي (دق 90+4) أهداف منتخب نسور قرطاج.



ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، خلف منتخبي فلسطين وسوريا (5 نقاط لكل منهما) اللذين تعادلا اليوم 0-0 وتأهّلا إلى الدور ربع النهائي.

وتجمّد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.


