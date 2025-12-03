موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق… عامر بحبّة يوضّح
قدّم الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس، عامر بحبّة، صباح اليوم، قراءة تفصيلية للتقلبات الجوية المرتقبة، وذلك ضمن فقرة Arrie re Plan من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم.
وأوضح بحبّة أنّ تونس تعيش منذ فجر الأربعاء على وقع تأثيرات منخفض جوي صحراوي يهمّ أساسا غرب ليبيا، بينما لامس أقصى الجنوب التونسي، وتحديدًا مناطق برج الخضراء وذهيبة، حيث سُجّلت أمطار غزيرة منذ الليلة الفارطة.
وأوضح بحبّة أنّ تونس تعيش منذ فجر الأربعاء على وقع تأثيرات منخفض جوي صحراوي يهمّ أساسا غرب ليبيا، بينما لامس أقصى الجنوب التونسي، وتحديدًا مناطق برج الخضراء وذهيبة، حيث سُجّلت أمطار غزيرة منذ الليلة الفارطة.
وأضاف أنّ بقية الجهات ستعرف اليوم طقسًا مستقرًا نسبيًا، مع أجواء دافئة خلال النهار وباردة صباحًا، قبل وصول منخفض جوي جديد بداية من مساء اليوم، يُنتظر أن يغيّر المشهد الجوي كليًا.
منخفض قطبي جديد… أمطار غزيرة خاصة بالشمالوكشف الخبير أنّ المنخفض المنتظر خلال الليلة القادمة يشبه بدرجة كبيرة المنخفض السابق الذي شهدته البلاد نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى:
* انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالمرتفعات الغربية.
* كتل هوائية باردة قادمة من الشمال.
* أمطار غزيرة تشمل أغلب مناطق الشمال، انطلاقًا من السواحل الشمالية ثم داخل البلاد.
وتُسجّل بداية التقلبات الجويّة مع ساعات الليل الأولى، على أن تتواصل الأمطار بصفة متقطّعة إلى صباح الخميس، بينما تكون ذروة المنخفض بين مساء الخميس ويوم الجمعة.
كميّات هامة… قد تتجاوز 150 ملمرجّح بحبّة أن تسجّل ولايات الشمال الغربي كميات هامة من الأمطار، قد تبلغ أو تتجاوز 150 ملم، على غرار:
* عين دراهم
* بني مطير
* سجنان
* نبّزة
* مناطق السدود الكبرى كسدّ سيدي البراق وشتاتة
وأكد أنّ هذه الكميات مماثلة تقريبًا لتلك التي سجّلها المنخفض السابق، والذي تجاوزت فيه بعض المناطق 160 ملم.
تحسّن في مخزون السدود… والمؤشرات إيجابيةورغم غياب الأرقام الرسمية منذ 10 أكتوبر، توقّع الخبير أن تكون نسبة امتلاء السدود الحالية قد بلغت:
* حوالي 28% (مقارنة بـ19% فقط في نفس الفترة من السنة الماضية).
* ما يعادل أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه.
وأشار إلى أنّ المنخفضات الثلاثة الأخيرة ساهمت في تحسين المخزون المائي، وأن المنخفض الجديد سيزيد على الأرجح من حصة السدود، نظرًا لحالة تشبّع الأرض بالتراب وعدم قدرتها على امتصاص كميات كبيرة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319627