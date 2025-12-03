Babnet   Latest update 07:39 Tunis

موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق… عامر بحبّة يوضّح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 07:39
      
قدّم الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس، عامر بحبّة، صباح اليوم، قراءة تفصيلية للتقلبات الجوية المرتقبة، وذلك ضمن فقرة Arrie re Plan من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم.

وأوضح بحبّة أنّ تونس تعيش منذ فجر الأربعاء على وقع تأثيرات منخفض جوي صحراوي يهمّ أساسا غرب ليبيا، بينما لامس أقصى الجنوب التونسي، وتحديدًا مناطق برج الخضراء وذهيبة، حيث سُجّلت أمطار غزيرة منذ الليلة الفارطة.



وأضاف أنّ بقية الجهات ستعرف اليوم طقسًا مستقرًا نسبيًا، مع أجواء دافئة خلال النهار وباردة صباحًا، قبل وصول منخفض جوي جديد بداية من مساء اليوم، يُنتظر أن يغيّر المشهد الجوي كليًا.

منخفض قطبي جديد… أمطار غزيرة خاصة بالشمال

وكشف الخبير أنّ المنخفض المنتظر خلال الليلة القادمة يشبه بدرجة كبيرة المنخفض السابق الذي شهدته البلاد نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى:

* انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالمرتفعات الغربية.
* كتل هوائية باردة قادمة من الشمال.
* أمطار غزيرة تشمل أغلب مناطق الشمال، انطلاقًا من السواحل الشمالية ثم داخل البلاد.

وتُسجّل بداية التقلبات الجويّة مع ساعات الليل الأولى، على أن تتواصل الأمطار بصفة متقطّعة إلى صباح الخميس، بينما تكون ذروة المنخفض بين مساء الخميس ويوم الجمعة.

كميّات هامة… قد تتجاوز 150 ملم

رجّح بحبّة أن تسجّل ولايات الشمال الغربي كميات هامة من الأمطار، قد تبلغ أو تتجاوز 150 ملم، على غرار:

* عين دراهم
* بني مطير
* سجنان
* نبّزة
* مناطق السدود الكبرى كسدّ سيدي البراق وشتاتة

وأكد أنّ هذه الكميات مماثلة تقريبًا لتلك التي سجّلها المنخفض السابق، والذي تجاوزت فيه بعض المناطق 160 ملم.

تحسّن في مخزون السدود… والمؤشرات إيجابية

ورغم غياب الأرقام الرسمية منذ 10 أكتوبر، توقّع الخبير أن تكون نسبة امتلاء السدود الحالية قد بلغت:

* حوالي 28% (مقارنة بـ19% فقط في نفس الفترة من السنة الماضية).
* ما يعادل أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أنّ المنخفضات الثلاثة الأخيرة ساهمت في تحسين المخزون المائي، وأن المنخفض الجديد سيزيد على الأرجح من حصة السدود، نظرًا لحالة تشبّع الأرض بالتراب وعدم قدرتها على امتصاص كميات كبيرة.

تواصل التقلبات نحو نهاية الأسبوع

وبيّن عامر بحبّة أن تأثيرات المنخفض قد تمتدّ إلى السبت والأحد وربما الاثنين، رغم ابتعاده تدريجيًا نحو الشرق، وذلك بفعل استمرار تسرب السحب الممطرة عبر التيارات الشمالية الرطبة.


