موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق… عامر بحبّة يوضّح

قدّم الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس، عامر بحبّة، صباح اليوم، قراءة تفصيلية للتقلبات الجوية المرتقبة، وذلك ضمن فقرة Arrie re Plan من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم.



وأوضح بحبّة أنّ تونس تعيش منذ فجر الأربعاء على وقع تأثيرات منخفض جوي صحراوي يهمّ أساسا غرب ليبيا، بينما لامس أقصى الجنوب التونسي، وتحديدًا مناطق برج الخضراء وذهيبة، حيث سُجّلت أمطار غزيرة منذ الليلة الفارطة.



منخفض قطبي جديد… أمطار غزيرة خاصة بالشمال



كميّات هامة… قد تتجاوز 150 ملم



تحسّن في مخزون السدود… والمؤشرات إيجابية



تواصل التقلبات نحو نهاية الأسبوع



وأضاف أنّ بقية الجهات ستعرف اليوم، مع أجواء دافئة خلال النهار وباردة صباحًا، قبل وصولبداية من مساء اليوم، يُنتظر أن يغيّر المشهد الجوي كليًا.وكشف الخبير أنّ المنخفض المنتظر خلال الليلة القادمة يشبه بدرجة كبيرة المنخفض السابق الذي شهدته البلاد نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى:خاصة بالمرتفعات الغربية.قادمة من الشمال.تشمل أغلب مناطق الشمال، انطلاقًا من السواحل الشمالية ثم داخل البلاد.وتُسجّل بداية التقلبات الجويّة مع، على أن تتواصل الأمطار بصفة متقطّعة إلى صباح الخميس، بينما تكونبين مساء الخميس ويوم الجمعة.رجّح بحبّة أن تسجّل ولايات الشمال الغربي كميات هامة من الأمطار، قد تبلغ أو تتجاوز، على غرار:وأكد أنّ هذه الكميات مماثلة تقريبًا لتلك التي سجّلها المنخفض السابق، والذي تجاوزت فيه بعض المناطق 160 ملم.ورغم غياب الأرقام الرسمية منذ 10 أكتوبر، توقّع الخبير أن تكون نسبة امتلاء السدود الحالية قد بلغت:(مقارنة بـ19% فقط في نفس الفترة من السنة الماضية).* ما يعادلمن المياه.وأشار إلى أنّ المنخفضات الثلاثة الأخيرة ساهمت في تحسين المخزون المائي، وأن المنخفض الجديد سيزيد على الأرجح من حصة السدود، نظرًا لحالة تشبّع الأرض بالتراب وعدم قدرتها على امتصاص كميات كبيرة.وبيّن عامر بحبّة أن تأثيرات المنخفض قد تمتدّ إلى، رغم ابتعاده تدريجيًا نحو الشرق، وذلك بفعل استمرار تسرب السحب الممطرة عبر التيارات الشمالية الرطبة.