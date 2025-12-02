"لا نريد أحدا منهم".. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح حظر سفر كامل على بعض الدول

صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أمس الاثنين عقب اجتماعها مع الرئيس دونالد ترامب، بأنها توصي بفرض "حظر سفر كامل على كل دولة تغرق أمتنا بالقتلة".



وقالت نويم في منشور عبر منصة "إكس: "الولايات المتحدة لم تُنشأ لغزاة أجانب يذبحون أبطالنا، أو يمتصون أموال دافعي الضرائب التي كسبناها بشق الأنفس، أو ينتزعون المزايا المستحقة للأمريكيين، لا نريدهم ولا أحد منهم".



ولم تحدد نويم الدول التي ستوصى بحظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة، فيما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أنه سيتم الإعلان عن قائمة الدول المعنية "قريبا".وتأتي تصريحات نويم بعد يوم من دفاعها عن تهديد ترامب بـ"إيقاف دائم" للهجرة مما أسماه "دول العالم الثالث"، دون تحديد الدول التي كان يشير إليها.يذكر أنه بعد إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، وعد ترامب وإدارته بتشديد إجراءات الهجرة، وبدأوا في تصعيد خطابهم المناهض للهجرة.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا مؤقتا لإصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الأفغانية، بينما أعلنت دائرة الهجرة الأمريكية أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء وستعيد النظر في جميع البطاقات الخضراء الصادرة لأشخاص من 19 دولة "مثيرة للقلق".وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليويت خلال موجز صحفي الاثنين على أن ترامب "قد بذل جهودا غير مسبوقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز نظام الهجرة القانونية"، مذكّرة بأنه قبل عدة أشهر أعلن عن حظر سفر على مواطني 19 دولة "من الدول الفاشلة حول العالم"، وأن نطاق هذا الحظر سيوسع ليشمل المزيد من الدول بعد الإعلان الأخير للوزيرة نويم الأخير.وأضافت: "أما فيما يتعلق بتأشيرات الهجرة الخاصة، التي نعلم أن العديد من الأفغان استخدموها لدخول بلادنا، فقد تم تعليقها بالكامل. وإذا نظرنا إلى عملية منح التأشيرات بشكل عام، فقد عززنا بشكل كبير إجراءات التدقيق والمتطلبات اللازمة للحصول عليها تحت قيادة وزير الخارجية ماركو روبيو الذي استخدم سلطته، وهي سلطة غير مسبوقة، لإلغاء تأشيرات العديد من الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني، ولكنهم ما زالوا يشكلون خطرا على بلادنا وكان ينبغي عدم السماح لهم بالدخول من الأساس".وقالت: "أذكر الجميع في جميع أنحاء العالم بأن القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية امتياز وليس حقا. وإذا أسأتم استخدام هذا الامتياز، وإذا لم تلتزموا بقيم الولايات المتحدة، ولم تحترموا بلدنا وثقافتنا وقوانيننا وشعبنا، فلن تكونوا موضع ترحيب هنا في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب".والأحد اقترح ترامب مفهوم "الهجرة العكسية"، موضحا أنه يعني "طرد الأشخاص الموجودين في بلدنا" والذين "لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".