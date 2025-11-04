مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909ca3669f8a4.19707285_nqeopfmhlijgk.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، فتوى شرعية أكّد فيها أن الاعتداء على الحجاج أو المعتمرين داخل الحرم المكي يُعد حرامًا شرعًا، وذلك على خلفية حادثة اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري داخل المسجد الحرام، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



واستدل الشيخ بقول الله تعالى:





وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (سورة الحج: 25)،



معتبرًا أن هذه الآية تحذير إلهي صريح من ارتكاب أي ظلم أو عدوان داخل الحرم، لأن الإثم فيه مضاعف لعظمة المكان وقداسته وحرمة الإنسان المحرم.

وشدد عبد القوي على أن القاعدة الشرعية لا تستثني أحدًا، حتى لو كان المعتدي من رجال الأمن، لأن ذنبه أعظم كونه خان الأمانة التي وُكل بحفظها، مؤكدًا أن الاعتداء في الحرم يُعد جريمة محرّمة شرعًا وإثمه أشد عند الله.



وطالب الشيخ بمحاسبة الفاعل ومعاقبته بما يردع غيره، مشيرًا إلى أن العدوان في الحرم ليس كغيره في سائر الأماكن، بل يُضاعف فيه الإثم والعقوبة. وختم فتواه بالقول:

"حرمة الحرم والمحرمين فوق كل سلطة، ومن ظلم في الحرم فقد تحدّى الله عز وجل." فتوى في حكم اعتداء فرد الأمن على المُحرِمين داخل الحرم المكي



الاعتداء على الحجاج أو المعتمرين داخل الحرم المكي حرامٌ شرعًا، وإثمه مضاعف لعِظَم المكان والزمان وحرمة الإنسان.

قال الله تعالى:



وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (الحج: 25)



ولا… pic.twitter.com/1xS0DKeWf1 — Salama Abdelkawy - سلامة عبد القوي (@AbdelkawySalama) November 3, 2025

ويُظهر الفيديو المتداول – الذي لم تتجاوز مدته دقيقة – لحظة تجاوز رجل الأمن لصلاحياته برفع يده على المعتمر أثناء جلوسه مع زوجته داخل المسجد الحرام، بينما قال له المعتمر:

"إيدك ما تتمد... أنا بكلمك بكل ذوق واحترام، المفروض تتعامل كدا انت كمان".

وطلب المعتمر من زوجته توثيق الحادث بهاتفها المحمول قائلاً:

"صوري... إحنا بتبهدل في السعودية من فرد الأمن". وشدد عبد القوي على أن، حتى لو كان المعتدي من رجال الأمن، لأنكونه خان الأمانة التي وُكل بحفظها، مؤكدًا أنعند الله.وطالب الشيخ، مشيرًا إلى أن العدوان في الحرم، بل يُضاعف فيه الإثم والعقوبة. وختم فتواه بالقول:ويُظهر الفيديو المتداول – الذي لم تتجاوز مدته دقيقة –برفع يده على المعتمر أثناء جلوسه مع زوجته داخل المسجد الحرام، بينما قال له المعتمر:وطلب المعتمر من زوجتهقائلاً: