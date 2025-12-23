Babnet   Latest update 23:26 Tunis

سمير الشفي يعلّق على الجدل بشأن الاتحاد العام التونسي للشغل باية قرآنية‎

نشر سمير الشفي، الأمين العام المساعد لـ الاتحاد العام التونسي للشغل، تدوينة مساء الثلاثاء 23 ديسمبر، تفاعلًا مع الجدل المتواصل حول المنظمة الشغيلة، وما راج من أخبار بخصوص استقالته.

وقال الشفي في تدوينته:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ .


وتأتي هذه التدوينة بالتزامن مع إعلان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، استقالته، وما رافق ذلك من تداول أخبار على عدد من الصفحات تفيد بتسجيل استقالات جديدة داخل المكتب التنفيذي، من بينها ما نُسب إلى سمير الشفي وسهام بوستة.


وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد قدّم يوم الثلاثاء استقالته، وفق ما أكّده الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري.

وأوضح الطاهري، في تصريح إعلامي، أن الطبوبي أودع استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي، دون تقديم تفاصيل بخصوص دوافع هذه الخطوة.

وبيّن أن الاستقالة لا تُفعّل بصفة آلية، إذ ينصّ القانون الداخلي للاتحاد على دعوة المعني بالأمر، خلال أجل أقصاه 15 يومًا، للاستفسار عن أسباب الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، على أن تصبح نافذة في صورة تمسّكه بها.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ عدة لقاءات ستُعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعًا، في ظلّ التطورات الأخيرة.


وتأتي استقالة الطبوبي في ظرف دقيق تمرّ به المنظمة الشغيلة، على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم، المبرمج مبدئيًا لبداية سنة 2026، وهو ما ساهم في تصاعد حدّة التوتر الداخلي خلال الفترة الأخيرة.
