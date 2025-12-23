تطاوين: يوم تحسيسي مفتوح في مجال الصحة الإنجابيّة لفائدة منظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي

نظّم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة تطاوين، يومًا تحسيسيًا مفتوحًا لفائدة منظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعيتحت شعار "بِاُلْوعي نحميها" ، تضمّن فقرات توعوية وتحسيسية أمّنها مختصّون في علم الاجتماع وعلم النفس، إلى جانب فقرات تنشيطية رياضية.



وانطلقت فعاليات اليوم التحسيسي عبر محاضرات احتضنها مقرّ المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، تمحورت حول الهدف العام لليوم المفتوح، والمتمثّل في تحسين معارف الشباب في مجال الصحة الإنجابية وتعريفهم بسبل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، على غرار تعاطي المخدّرات والتدخين، إضافة إلى تقديم نصائح عامة للفتيات والنساء في إطار حلقة بعنوان "الصحة تهمّنا".



وقال مدير المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، البشير بوعزيز، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ البرنامج يندرج ضمن هدف عام يتعلّق أساسًا بضمان المساواة في النفاذ إلى المعلومات والخدمات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية، مبرزا أنّ الجمعية وفّرت كلّ إمكانياتها لإنجاح هذا اليوم الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور مع المحاضرات المقدّمة.وأكّد أنّ الجمعية تبقى على ذمّة الشباب من فتيان وفتيات لتحسين معارفهم في ما يتعلّق بالصحة الإنجابية وما لها من تأثيرات نفسية واجتماعية مباشرة.وأضاف بوعزيز أنّ البرنامج جاء في إطار شراكة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، يعمل المكتب الجهوي على ترجمتها إلى لقاءات شهرية متواصلة، يتناول كلّ منها موضوعًا صحيًا محدّدًا يركّز أساسًا على الوقاية، إلى جانب تنظيم جملة من القوافل الصحية في اختصاصات معيّنة لفائدة منظوري المركز، على غرار طبّ العيون، وطبّ الأسنان، والطبّ العام، وطبّ الأطفال، بهدف مرافقتهم صحيًا.وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ خصوصية المركز تتمثّل في احتضانه لأطفال من عائلات ذات دخل محدود، أو من المنقطعين عن الدراسة مبكّرًا، والذين يعانون من إشكاليات اجتماعية ونفسية، والذين سيتمّ إشراكهم في دورات تدريبية تتعلّق خاصّة بالتوعية بالمخاطر والسلوكيات التي يمكن أن تهدّدهم اجتماعيًا، كما سيتمّ دمج البعض منهم في مركز الشباب التابع للجمعية، مع تكوين ثلاث فتيات وثلاثة فتيان في خطة "مثقّفين وزراء" لنشر الوعي بين أقرانهم داخل المركز.