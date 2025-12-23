Babnet   Latest update 23:26 Tunis

تطاوين: يوم تحسيسي مفتوح في مجال الصحة الإنجابيّة لفائدة منظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 23:26 قراءة: 1 د, 30 ث
      
نظّم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة تطاوين، يومًا تحسيسيًا مفتوحًا لفائدة منظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعيتحت شعار "بِاُلْوعي نحميها" ، تضمّن فقرات توعوية وتحسيسية أمّنها مختصّون في علم الاجتماع وعلم النفس، إلى جانب فقرات تنشيطية رياضية.

وانطلقت فعاليات اليوم التحسيسي عبر محاضرات احتضنها مقرّ المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، تمحورت حول الهدف العام لليوم المفتوح، والمتمثّل في تحسين معارف الشباب في مجال الصحة الإنجابية وتعريفهم بسبل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، على غرار تعاطي المخدّرات والتدخين، إضافة إلى تقديم نصائح عامة للفتيات والنساء في إطار حلقة بعنوان "الصحة تهمّنا".

وقال مدير المكتب الجهوي للجمعية التونسية للصحة الإنجابية، البشير بوعزيز، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ البرنامج يندرج ضمن هدف عام يتعلّق أساسًا بضمان المساواة في النفاذ إلى المعلومات والخدمات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية، مبرزا أنّ الجمعية وفّرت كلّ إمكانياتها لإنجاح هذا اليوم الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور مع المحاضرات المقدّمة.

وأكّد أنّ الجمعية تبقى على ذمّة الشباب من فتيان وفتيات لتحسين معارفهم في ما يتعلّق بالصحة الإنجابية وما لها من تأثيرات نفسية واجتماعية مباشرة.

وأضاف بوعزيز أنّ البرنامج جاء في إطار شراكة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، يعمل المكتب الجهوي على ترجمتها إلى لقاءات شهرية متواصلة، يتناول كلّ منها موضوعًا صحيًا محدّدًا يركّز أساسًا على الوقاية، إلى جانب تنظيم جملة من القوافل الصحية في اختصاصات معيّنة لفائدة منظوري المركز، على غرار طبّ العيون، وطبّ الأسنان، والطبّ العام، وطبّ الأطفال، بهدف مرافقتهم صحيًا.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ خصوصية المركز تتمثّل في احتضانه لأطفال من عائلات ذات دخل محدود، أو من المنقطعين عن الدراسة مبكّرًا، والذين يعانون من إشكاليات اجتماعية ونفسية، والذين سيتمّ إشراكهم في دورات تدريبية تتعلّق خاصّة بالتوعية بالمخاطر والسلوكيات التي يمكن أن تهدّدهم اجتماعيًا، كما سيتمّ دمج البعض منهم في مركز الشباب التابع للجمعية، مع تكوين ثلاث فتيات وثلاثة فتيان في خطة "مثقّفين وزراء" لنشر الوعي بين أقرانهم داخل المركز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320727

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cأ´te d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
9° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
16°-8
16°-9
18°-12
15°-11
  • Avoirs en devises 25277,0
  • (23/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/12)     1279,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/12)   26249 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026