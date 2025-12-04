Babnet   Latest update 18:22 Tunis

كاس العرب قطر 2025 : المنتخب التونسي يكتفي بالتعادل مع نظيره الفلسطيني 2-2

Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 17:35
      
اكتفى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الخميس بالتعادل مع نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما بملعب لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لكاس العرب التي تحتضنها قطر الى غاية 18 ديسمبر الجاري.

وجاء هدفا المنتخب التونسي بفضل عمر العيوني (16) فراس شواط (51) في حين جاءت ثنائية منتخب فلسطين عن طريق حامد حمدان (61) و زيد كنبار (85).



وكان منتخب نسور قرطاج قد انهزم خلال الجولة الافتتاحية لذات المجموعة الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة صفر-1 في المباراة التي دارت مساء الاثنين المنقضي.

ورفع المنتخب الفلسطيني بفضل هذا التعادل رصيده الى 4 نقاط اثر فوزه خلال الجولة الاولى على منتخب قطر بنتيجة 1-صفر متصدرا المجموعة الاولى مؤقتا بينما يمتلك المنتخب التونسي نقطة وحيدة بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية امام سوريا صفر-1.

وتستكمل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في وقت لاحق من مساء اليوم باجراء لقاء منتخب قطر (صفر نقطة) و سوريا (3 نقاط).

وينهي المنتخب التونسي منافسات دور المجموعات يوم الاحد 7 ديسمبر الجاري بمواجه منتخب قطر انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18) و يتبارى في نفس التوقيت منتخبا فلسطين و سوريا برسم الجولة الثالثة للمجموعة الاولى.

ويتاهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الاول و الثاني عن كل مجموعة.



الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
