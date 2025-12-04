Babnet   Latest update 13:50 Tunis

إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nejibchebii2016.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 13:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد الحزب الجمهوري ، أنه تم اليوم الخميس، إيقاف مؤسس الحزب ورئيس جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) أحمد نجيب الشابي من منزله تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".



وتم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319706


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-11
17°-12
20°-13
21°-14
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :