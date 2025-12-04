إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nejibchebii2016.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الحزب الجمهوري ، أنه تم اليوم الخميس، إيقاف مؤسس الحزب ورئيس جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) أحمد نجيب الشابي من منزله تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".



وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".









وتم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة.