وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل الممثل نور الدين بن عيّاد

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، عن وفاة الممثل والكوميدي التونسي نور الدين بن عيّاد عن سنّ 73 عاماً، بعد مسيرة فنية غنية شكّلت محطة بارزة في تاريخ الدراما والمسرح التونسي.



ويُعتبر الراحل من أبرز الوجوه الكوميدية التي لمع نجمها منذ تسعينات القرن الماضي، حيث تمكن عبر أعماله التلفزية والمسرحية من بناء مسار فني متميز ترك أثراً واضحاً في الذاكرة الجماعية للتونسيين، وأسهم في تطوير التعبير الكوميدي بأسلوب قريب من الناس وبلمسات إنسانية واجتماعية.









وقدّم بن عيّاد خلال مسيرته عدداً كبيراً من الأعمال التلفزية من بينها "حكايات منوّر"، "خاطيني" (1986)، "العاصفة" (1993)، "غادة" (1994)، "الحصاد" (1995)، "يحب يستحسن" (1997)، إلى جانب أعمال أخرى من أبرزها "جاري يا حمودة" (2004)، "شي ينطق" (2005)، "مابيناتنا" (2007)، "الأستاذ ملاك" (2011)، "فاميلية سي الطيب" (2019) و"صحن تونسي".



وفي المسرح، ترك الراحل بصمة خاصة من خلال أعمال مثل "كاتب عمومي"، "أولاد الحلال" و"درجّح درجّح يا درجيحة"، فضلاً عن سلسلة من السكاتشات الكوميدية التي اشتهر بها على غرار "مسمار مصدّد"، "حديقة الحيوانات"، "عركة وتسميع الكلام"، "ظاهرة العرّافات" و"الكرّ الصفراء ومولاها".



وقد تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وأصدقائه وكافة أفراد الأسرة الفنية في تونس، راجية له الرحمة ولذويه جميل الصبر والسلوان.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

