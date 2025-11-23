Babnet   Latest update 08:25 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922b191485520.58135531_egoqlfnpikjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 08:00 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تدور اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:00، وفيما يلي البرنامج والنقل التلفزي:

النجم الساحلي – النادي الصفاقسي


* الحكم: خالد قويدر

* حكم الـVAR: منتصر بلعربي
* النقل التلفزي: الوطنية الأولى / الكأس 2

الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي

* الحكم: نضال باللطيف
* حكم الـVAR: أمير العيادي
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – Nilesat 11657

الملعب التونسي - مستقبل قابس

* الحكم: باديس بن صالح
* حكم الـVAR: حمزة جعيد
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 16:30) / Nilesat 11657

مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري

* الحكم: حسام بن ساسي
* حكم الـVAR: مجدي باللاغة
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 18:30) / Nilesat 11657


