الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تدور اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:00، وفيما يلي البرنامج والنقل التلفزي:
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي
* الحكم: خالد قويدر
* حكم الـVAR: منتصر بلعربي
* النقل التلفزي: الوطنية الأولى / الكأس 2
الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي* الحكم: نضال باللطيف
* حكم الـVAR: أمير العيادي
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – Nilesat 11657
الملعب التونسي - مستقبل قابس* الحكم: باديس بن صالح
* حكم الـVAR: حمزة جعيد
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 16:30) / Nilesat 11657
مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري* الحكم: حسام بن ساسي
* حكم الـVAR: مجدي باللاغة
* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 18:30) / Nilesat 11657
