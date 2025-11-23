الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922b191485520.58135531_egoqlfnpikjhm.jpg width=100 align=left border=0>

تدور اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:00، وفيما يلي البرنامج والنقل التلفزي:



النجم الساحلي – النادي الصفاقسي





* الحكم: خالد قويدر



* حكم الـVAR: منتصر بلعربي

* النقل التلفزي: الوطنية الأولى / الكأس 2



الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي

* الحكم: نضال باللطيف

* حكم الـVAR: أمير العيادي

* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – Nilesat 11657



الملعب التونسي - مستقبل قابس

* الحكم: باديس بن صالح

* حكم الـVAR: حمزة جعيد

* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 16:30) / Nilesat 11657



مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري

* الحكم: حسام بن ساسي

* حكم الـVAR: مجدي باللاغة

* النقل التلفزي: الوطنية الثانية – (تسجيل 18:30) / Nilesat 11657 خالد قويدرمنتصر بلعربيالوطنية الأولى / الكأس 2نضال باللطيفأمير العياديالوطنية الثانية –باديس بن صالححمزة جعيدالوطنية الثانية –حسام بن ساسيمجدي باللاغةالوطنية الثانية –