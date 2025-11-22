Babnet   Latest update 13:37 Tunis

إطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري بعد قضاء عقوبته السجنية

Publié le Samedi 22 Novembre 2025
      
تم اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، إطلاق سراح النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري بعد قضائه للعقوبة السجنية، وذلك وفق ما أفاد به المحامي سمير بن عمر في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك.

يذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت في قضيتين منشورتين ضد الخياري، تمّ اتهامه فيهما بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقضت المحكمة بالحكم عليه بـ6 أشهر سجنا في القضية الأولى، وشهرين سجنا في القضية الثانية.


*.*.*