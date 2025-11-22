إطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري بعد قضاء عقوبته السجنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921a659a10fb6.63218818_fpnkemiohqgjl.jpg width=100 align=left border=0>

تم اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، إطلاق سراح النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري بعد قضائه للعقوبة السجنية، وذلك وفق ما أفاد به المحامي سمير بن عمر في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك.



يذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت في قضيتين منشورتين ضد الخياري، تمّ اتهامه فيهما بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وقضت المحكمة بالحكم عليه بـ6 أشهر سجنا في القضية الأولى، وشهرين سجنا في القضية الثانية.

وقضت المحكمة بالحكم عليه بـفي القضية الأولى، وفي القضية الثانية.