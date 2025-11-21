رابطة أبطال إفريقيا - تراكم الإصابات لا تثني الترجي عن البحث عن انطلاقة قوية أمام الملعب المالي

يستهل الترجي الرياضي غدا السبت مشواره بدور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم باستضافة الملعب المالي على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء يحدوه امل تحقيق انطلاقة واعدة على درب استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2019.



إصابات مؤثرة قبل ضربة البداية



بدائل جاهزة رغم الغيابات



ضرورة الانتصار في افتتاح مشوار المجموعات



خيارات هجومية لتعويض الغيابات



سلسلة انتصارات قبل دور المجموعات



طاقم التحكيم



ويدخل فريق باب سويقة الذي يملك في سجله أربعة تتويجات في هذه المسابقة المواجهة مثقلا بمشاكلالتي لحقت بالعديد من ركائزه الأساسية على غرار الجزائريانوالبرازيليوبدرجة أقل الموريتاني، وهو ما سيفرض على المدرببحث الحلول الكفيلة بالمحافظة على توازن الفريق لضمان أوفر حظوظ النجاح والخروج بالعلامة الكاملة قبل التحول نهاية الأسبوع القادم إلى لواندا لملاقاةالأنغولي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وإذا كانت الحلول البديلة تبدو متوفرة لتعويض غياب مدافع المحوربفضل حضور الثنائيوكذلك الأمر بالنسبة للجهة اليمنى التي يشغلهافي ظل وجود، فإن فقدانعلى الأطراف قد يلقي بظلاله على مستوى التنشيط الهجومي رغم توفر خيارات أخرى يمكن للجهاز الفني توظيفها وعلى رأسها الجزائريوالإيفواريومهما يكن من أمر، فإن زملاءمطالبون بحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة من المسابقة التي تسبق خلالها النتيجة الأداء ويصبح الانتصار واجبا لا يحتمل التفريط خاصة عندما يخوض الفريق المباراة على أرضه. ويتعين على ممثل كرة القدم التونسية في هذا السياق الاستنجاد بخبرته الطويلة بمثل هذه المواعيد الهامة بدور المجموعات الذي شكل دائما أحد أركانه القارة منذ سنة 2017 من أجل تخطي عقبة الفريق المالي الساعي من جهته إلى تأكيد عودته إلى الواجهة الافريقية بعدما خفت بريقه بشكل لافت منذ تتويجه القاري الوحيد سنة 2009 بكأس الكونفدرالية.وبالنظر إلى الحاجة الماسة للانتصار، سيرفع الترجي الرياضي شعارللضغط على المنافس في مناطقه وإنجاح رهان التهديف معولا في غياب أعمدته الرئيسية على النيجيريفي افتكاك الكرة وفي صناعة اللعب، مقابل الارتكاز علىعلى الرواقين لخلق الثغرات وكسر التكتل الدفاعي المنتظر للملعب المالي، إضافة إلى رأس الحربة الفرنسيوما يشكله بفضل لياقته البدنية العالية وبنيته الجسمانية القوية من ثقل داخل الصندوق رغم تراجع فعاليته في المباريات الأخيرة.ومنذ الانطلاق في هذه الحملة الافريقية الجديدة، لم يتكلم الترجي الرياضي سوىبعدما أزاح في الدور التمهيدي الأول القوات المسلحة من النيجر بالفوز عليه ذهابا وإيابا، وفي الدور التمهيدي الثاني ناديبالتغلب عليه أيضا ذهابا وإيابا، وهو يأمل في البقاء في هذه الديناميكية الإيجابية والظفر بفوز خامس على التوالي بما يمكنه منذ بداية السباق من تصدر المجموعة.يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين الحكم الجنوب افريقيلإدارة المباراة.