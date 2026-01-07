Babnet   Latest update 12:20 Tunis

دخول البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيّارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية رسميا حيز التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a6f855a92299.79860573_hipfmnekogjlq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 11:28 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يدخل البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيّارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، رسميا، حيز التنفيذ بفعل قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، صدر أمس، الثلاثاء، بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة.

ويندرج البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحكم في الطاقة وتسريع التحوّل نحو نقل نظيف أكثر في القطاع العمومي.


وسيقوم صندوق الانتقال الطاقي، في هذا السياق، بإسناد منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيّارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، وتسند هذه المنحة وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى هذا القرار.


ونص القرار أنّه يتم اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة بهذا البرنامج وعدد السيارات، التي سيتم اقتناؤها لفائدة كل منها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء سيّارات كهربائية يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وتتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج. وتقوم باختيار المؤسسات المنتفعة بالبرنامج وعدد السيّارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة، وإمضاء عقود برامج مع المؤسسات المنتفعة حسب عدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة وفي حدود المنح المرصودة للغرض.

وتقوم الوكالة، ايضا، بإجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات من قبل المؤسسات المنتفعة، وصرف المنح لفائدتها بعد التثبت من إنجاز الصفقة.

وخصص مبلغ قدره مليون دينار كمنح تحمل على موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذ هذا البرنامج خلال مدّة
الإنجاز المحدّدة بمقتضى القرار الوزاري.

وحدد الأمر الوزاري ذاته مدّة إنجاز البرنامج بسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويمكن عند الاقتضاء التمديد فيها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة بناء على الرأي المطابق للّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321478

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
13°-9
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026