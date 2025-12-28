القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد

يخوض المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الأحد، مباراته الثانية في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يلاقي منتخب بوركينا فاسو، لحساب الجولة الثانية من المنافسات.



ويسعى زملاء عيسى ماندي إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء مقنع يؤمّن التأهل المبكر إلى الدور المقبل، ويعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار بثبات خلال البطولة القارية.



القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025



هل تُنقل البطولة عبر قنوات مفتوحة؟



بث أرضي في المغرب والجزائر



تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى على نايل سات



* القمر الصناعي: نايل سات

* التردد: 11680

* معدل الترميز: 27500

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3

* الاستقطاب: أفقي

* جودة البث: HD

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الساعة، على أن تُنقل مباشرة عبر، إضافة إلى قنواتمع انطلاق منافسات البطولة، يتواصل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات التي تتيح متابعة المباريات، في ظل امتلاكالحقوق الحصرية للبث في المنطقة العربية.رغم الحصرية التي تتمتع بها شبكة بي إن سبورتس، فإن مباريات كأس أمم إفريقيا 2025على المستوى العربي، ما يقلّص خيارات المشاهدة المجانية.في المقابل، أعلنت بعض الهيئات الإعلامية الوطنية في البلدين المعنيين بالتنظيم والمشاركة عن نقل عدد من المباريات عبر البث الأرضي:أعلن نقلمن البطولة، تشمل مباريات المنتخب الجزائري بداية من دور المجموعات، إلى جانب مواجهات قوية ومنتخبات عربية بارزة.* البث سيتم عبرداخل التراب الجزائري.، بصفته الجهة الرسمية في البلد المنظم، سيتولى تغطية واسعة للبطولة عبرلمتابعة المباريات المنقولة عبر التلفزيون الجزائري، يمكن استقبال القناة الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات وفق المعطيات التالية: