القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 10:02
      
يخوض المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الأحد، مباراته الثانية في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يلاقي منتخب بوركينا فاسو، لحساب الجولة الثانية من المنافسات.

ويسعى زملاء عيسى ماندي إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء مقنع يؤمّن التأهل المبكر إلى الدور المقبل، ويعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار بثبات خلال البطولة القارية.



ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الساعة 18:30 بتوقيت الجزائر، على أن تُنقل مباشرة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، إضافة إلى قنوات بي إن سبورتس ماكس.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

مع انطلاق منافسات البطولة، يتواصل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات التي تتيح متابعة المباريات، في ظل امتلاك بي إن سبورتس الحقوق الحصرية للبث في المنطقة العربية.

هل تُنقل البطولة عبر قنوات مفتوحة؟

رغم الحصرية التي تتمتع بها شبكة بي إن سبورتس، فإن مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 لا تُبث عبر قنوات فضائية مفتوحة على المستوى العربي، ما يقلّص خيارات المشاهدة المجانية.

بث أرضي في المغرب والجزائر

في المقابل، أعلنت بعض الهيئات الإعلامية الوطنية في البلدين المعنيين بالتنظيم والمشاركة عن نقل عدد من المباريات عبر البث الأرضي:

* التلفزيون الجزائري أعلن نقل 15 مباراة من البطولة، تشمل مباريات المنتخب الجزائري بداية من دور المجموعات، إلى جانب مواجهات قوية ومنتخبات عربية بارزة.
* البث سيتم عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى داخل التراب الجزائري.
* التلفزيون المغربي، بصفته الجهة الرسمية في البلد المنظم، سيتولى تغطية واسعة للبطولة عبر القناة الأولى المغربية وقناة الرياضية الأرضية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى على نايل سات

لمتابعة المباريات المنقولة عبر التلفزيون الجزائري، يمكن استقبال القناة الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات وفق المعطيات التالية:

* القمر الصناعي: نايل سات
* التردد: 11680
* معدل الترميز: 27500
* معامل تصحيح الخطأ: 2/3
* الاستقطاب: أفقي
* جودة البث: HD



