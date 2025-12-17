رئيس الجمهورية يظهر فجرا بشارع الحبيب بورقيبة ويتفاعل مع مواطنين قبيل وقفة إحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69424ec2ac7617.87998865_hgoljeqpikmnf.jpg width=100 align=left border=0>

شهد شارع الحبيب بورقيبة، في الساعات الأولى من فجر اليوم 17 ديسمبر، حضورًا غير معلن لرئيس الجمهورية، حيث تفاعل مع عدد من المواطنين الذين كانوا يستعدون للمشاركة في الوقفة المبرمجة لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة.



وأظهرت مقاطع متداولة الرئيس وهو يتوسط مجموعة من المواطنين، يتبادل معهم الحديث ويتفاعل مع الشعارات المرفوعة، والتي تمحورت أساسًا حول رفض التدخل الأجنبي، والتشبث بمسار المحاسبة، والتأكيد على عدم الرجوع إلى الوراء.









ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع تحركات شعبية مبرمجة اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، وأخرى بسيدي بوزيد، في إطار إحياء ذكرى 17 ديسمبر، حيث يرتقب أن تحمل الوقفات رسائل سياسية تتعلق بالمسار الذي انطلق منذ 17 ديسمبر 2010 وتواصل مع 25 جويلية.

