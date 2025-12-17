Babnet   Latest update 07:32 Tunis

رئيس الجمهورية يظهر فجرا بشارع الحبيب بورقيبة ويتفاعل مع مواطنين قبيل وقفة إحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69424ec2ac7617.87998865_hgoljeqpikmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 07:29 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شهد شارع الحبيب بورقيبة، في الساعات الأولى من فجر اليوم 17 ديسمبر، حضورًا غير معلن لرئيس الجمهورية، حيث تفاعل مع عدد من المواطنين الذين كانوا يستعدون للمشاركة في الوقفة المبرمجة لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة.

وأظهرت مقاطع متداولة الرئيس وهو يتوسط مجموعة من المواطنين، يتبادل معهم الحديث ويتفاعل مع الشعارات المرفوعة، والتي تمحورت أساسًا حول رفض التدخل الأجنبي، والتشبث بمسار المحاسبة، والتأكيد على عدم الرجوع إلى الوراء.



ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع تحركات شعبية مبرمجة اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، وأخرى بسيدي بوزيد، في إطار إحياء ذكرى 17 ديسمبر، حيث يرتقب أن تحمل الوقفات رسائل سياسية تتعلق بالمسار الذي انطلق منذ 17 ديسمبر 2010 وتواصل مع 25 جويلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320379


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
21°-15
17°-15
18°-14
17°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :