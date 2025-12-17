مونديال 2026 : الـفيفا تطلق تذاكر بـ60 دولارا لـ "المشجعين الأوفياء"

أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم فئة تذاكر أقل سعرا، وذلك بعد تعرضها لانتقادات مستمرة بشأن أسعار التذاكر في نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان أنه أطلق تذاكر من فئة "دخول الجماهير" بسعر 60 دولارا أمريكي لكل تذكرة، ومتاحة لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

وأوضحت الفيفا أن هذه المبادرة " أطلقت لدعم الجماهير المسافرة وتشجيعها على متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة".



وأضاف البيان أن تذاكر الـ60 دولارا ستكون مخصصة لمشجعي الفرق المؤهلة، وتشكل 10 في المائة من حصة كل اتحاد وطني من التذاكر.بدورها، ذكرت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا التي سبق أن أعربت عن استيائها من "الأسعار الباهظة" التي يعتزم فيفا فرضها على تذاكر مونديال 2026، إن ما قدمته الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا يزال قليلا.وأوضحت الرابطة في بيانها "بينما نرحب بما يبدو اعتراف فيفا بالأضرار التي كانت ستسببها خططه الأصلية، إلا أن التعديلات لم تذهب بعيدا بما يكفي".وأضافت "استنادا إلى الحصص المعلنة بشكل علني، فإن هذا يعني أن عددا قليلا جدا من المشجعين لكل مباراة ولكل منتخب سيكون محظوظا بما يكفي للاستفادة من تذاكر الـ60 دولارا، بينما سيضطر الغالبية العظمى لدفع أسعار كبيرة، أعلى بكثير من أي بطولة سابقة".وأشارت الرابطة الأسبوع الماضي إلى أن متابعة فريق من المباراة الأولى حتى النهائي "ستكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار (حوالي 6000 أورو)"، أي "ما يقارب خمسة أضعاف التكلفة خلال كأس العالم 2022 في قطر".وعند الإعلان عن تذاكر الـ60 دولارا الثلاثاء، شدّدت الفيفا على أن على الاتحادات الوطنية "ضمان تخصيص هذه التذاكر لمشجعيها المخلصين المرتبطين ارتباطا وثيقا بمنتخباتهم الوطنية".ونوّهت الفيفا بأن الإعلان جاء "في ظل الطلب العالمي الاستثنائي على التذاكر"، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن.