يوسف طرشون: ما تعيشه تونس اليوم هو معركة سيادة وطنية

أكد النائب يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، أن المصادقة على القانون المتعلّق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم تندرج في إطار استكمال أهداف ثورة 17 ديسمبر، وفي مقدمتها الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.



وأوضح طرشون، لدى حضوره ضيفًا على فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذا القانون يمثّل محطة مهمة ضمن مسار أوسع يهدف إلى القضاء على أشكال التشغيل الهش وإعادة الاعتبار لآلاف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في الدراسة دون إنصاف.



دور مجلس النواب ومسؤولية التنفيذ



التشغيل الهش ومسؤولية الدولة الاجتماعية



الصراع داخل البرلمان: صراع مشروع



السيادة الوطنية جوهر المعركة



وبيّن رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أن، مؤكدًا أن المجلس أدّى واجبه بالمصادقة على القانون، في حين يبقى، خاصة في ما يتعلّق بتوفير الموارد المالية وإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة.وشدد في هذا السياق على أن المجلس، لكنه سيواصل الضغط السياسي والرقابي من أجل تفعيل القانون، معتبرًا أن معالجة هذه الملفات الاجتماعية الحارقةوتطرق طرشون إلى قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرًا أن تطبيقه كشف عن، بل ووجود ما وصفه بـ"تواطؤ" في بعض القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بشراكات مع شركات أجنبية، مؤكدًا أن الدولةتجاه العمال الذين اشتغلوا لسنوات في وضعيات هشة.وفي رده على الانتقادات الموجهة لأداء البرلمان، اعتبر طرشون أن، لأنه يتم داخل وحدة الدولة ولمصلحة المواطنين، خلافًا لما كان عليه الحال قبل الثورة أو في فترات المحاصصة السياسية بعد 2011.وأضاف أن البرلمان الحالي ليس “مكتب ضبط”، بل فضاءً لمساءلة الحكومة والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، مشددًا على أن النواب يتصارعون، لا من أجل المصالح الشخصية.وفي الشأن السياسي، أكد يوسف طرشون أن ما تعيشه تونس اليوم هو، معتبرًا أن الضغوط الخارجية والتحركات داخل بعض البرلمانات الأجنبية لا تنفصل عن مصالح لوبيات فقدت نفوذها في تونس.وأوضح أن حرية التعبير والنشاط السياسي، لكنّها لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للتآمر على الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية، مميزًا بين الرأي السياسي المشروع والجرائم التي تمس أمن الدولة.وختم طرشون مداخلته بالتأكيد على أن، داعيًا التونسيين إلى التمسك بمسارهم الوطني، وحماية دولتهم، والانخراط في معركة البناء الاقتصادي والاجتماعي على أساس السيادة والعدالة والكرامة.