بطل مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم سيدني ويحرج نتنياهو..

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن المواطن المسلم أحمد الأحمد وهو أب لطفلين أصبح بطلا قوميا بعد تمكنه من نزع سلاح أحد المسلحين بيديه العاريتين خلال الهجوم في سيدني اليوم الأحد.



وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث على شاطئ بوندي الشهير، أحمد وهو يتسلل بحذر خلف المركبات قبل أن ينقض على المسلح من الخلف ويصارعه في محاولة لانتزاع البندقية من يديه وإنقاذ المحتفلين اليهود بعيد الحانوكا.



BREAKING: WATCH AUSTRALIAN CIVILIAN DISARM SHOOTER AT BONDI BEACH IN SYDNEY pic.twitter.com/JaIeRHNbZe — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) December 14, 2025

Netanyahu is caught lying again, falsely calling Muslim man Ahmed El Ahmad is Jewish



"A Jew who pounces on one of the murderers, takes his weapon, and saves who knows how many lives” pic.twitter.com/Jmo5yf00Vv — Khalissee (@Kahlissee) December 14, 2025

ونجح الأحمد في انتزاع السلاح من المهاجم وتوجيهه نحوه لإجباره على التراجع والفرار، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة، ووصفه رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز بأنه "أكثر المشاهد استثنائية" التي رآها في حياته.وتعرض الأحمد لإطلاق النار من قبل مسلح ثان كان متمركزا على جسر قريب، مما أدى لإصابته برصاصتين في كتفه ويده، وخضع لعملية جراحية عاجلة مساء الأحد.وفي تصريح لقناة 7NEWS الأسترالية خارج المستشفى، كشف مصطفى ابن عم أحمد أنه لا يملك أي خبرة سابقة في التعامل مع الأسلحة، وأنه قرر التدخل دون تردد لإنقاذ الأرواح رغم خطورة الموقف.وأشاد رئيس الوزراء كريس مينز بتصرف الأحمد قائلا: "لا شك أن هناك الكثير والكثير من الأشخاص على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته"، مؤكدا أن تدخله السريع أنقذ عشرات الأرواح.وتكتسب بطولة الأحمد أهمية رمزية خاصة كونها جاءت لحماية احتفال ديني يهودي، ما يجسد أسمى معاني التضامن الإنساني ويضحد فكرة "معاداة السامية والعداء لليهود بين المسلمينوفي سياق متصل، انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الشخص الذي هاجم أحد منفذي هجوم سيدني بأنه "بطل يهودي".وقال نتنياهو في تسجيل مصور: "شاهدت كيف سيطر بطل يهودي على مطلق النار وجرده من سلاحه وأنقذ حياة عشرات الأرواح".وتبيّن لاحقا وفق ما أكدته وسائل إعلام أسترالية، أن البطل الحقيقي هو المواطن المسلم أحمد الأحمد، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة لنتنياهو بسبب محاولته نسب البطولة زورا إلى شخص يهودي، في وقت كان فيه مسلم يضحي بحياته لإنقاذ يهود من الموت.