فاطمة المسدي تسائل وزير الداخلية بخصوص عودة تونسيبن دواعش الي التراب الوطني ‎

أعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 10 فيفري، توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول ما اعتبرته عودة عدد من التونسيين إلى التراب الوطني بعد التحاقهم خلال السنوات الماضية بتنظيمات إرهابية، على رأسها تنظيم “داعش”.وشدّدت المسدي على أن تونس “لا يمكن أن تتحول إلى فضاء لإعادة توطين الإرهابيين العائدين”، معتبرة أن حماية الأمن القومي تقتضي موقفا حاسما في هذا الملف.وأضافت أن من اختار الانتماء إلى تنظيم إرهابي “تخلّى عن انتمائه الوطني”، وفق تعبيرها، مؤكدة أنه “لا مكان له بين التونسيين”.