السوداني يدعو الدول إلى استلام رعاياها من سجناء تنظيم "داعش"
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الدول التي لديها عناصر إرهابية معتقلة في العراق، حاثًّا إياها على التعاون في هذا الملف واستلام رعاياها من السجناء.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنّ السوداني استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر سالم الطراونة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من دور في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد السوداني، خلال اللقاء، حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها، مبيّنًا أنّ نقل سجناء تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الدول المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتعاون في هذا الملف، عبر استلام رعاياها من السجناء الإرهابيين.
من جهته، عبّر السفير الأردني عن شكر بلاده للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقة واستقرارها، مؤكّدًا استعداد المملكة للتعاون في ملف نقل سجناء "داعش"، وتعزيز الجهود المشتركة لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.
