رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي

استدعى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "Giuseppe Perrone لإبلاغه ،وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي ،والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة