سفير الاتحاد الأوروبي يثمن دور اتحاد الشغل ويؤكد أهمية مواصلة الحوار معه‎

استقبل الاثنين 24 نوفمبر، الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بمقر الاتحاد بساحة محمد علي الحامي، Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الاوروبي بتونس والوفد المرافق له.



واكد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون التونسي الأوروبي محييا الدور الكبير الذي قام به ويقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التأسيس في دعم الحوار الاجتماعي والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية.









كما شدد على أهمية مواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم تونس في كل المجالات خاصة التعليم والصحة والتكوين و البحث العلمي والطاقات المتجددة وتطوير التعاون في الذكاء الاصطناعي و المتغيرات المناخية