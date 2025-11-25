Babnet   Latest update 10:36 Tunis

سفير الاتحاد الأوروبي يثمن دور اتحاد الشغل ويؤكد أهمية مواصلة الحوار معه‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925761d248876.03428110_kinlfjoeqhpmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025
      
استقبل الاثنين 24 نوفمبر، الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بمقر الاتحاد بساحة محمد علي الحامي، Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الاوروبي بتونس والوفد المرافق له.

واكد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون التونسي الأوروبي محييا الدور الكبير الذي قام به ويقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التأسيس في دعم الحوار الاجتماعي والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية.



كما شدد على أهمية مواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم تونس في كل المجالات خاصة التعليم والصحة والتكوين و البحث العلمي والطاقات المتجددة وتطوير التعاون في الذكاء الاصطناعي و المتغيرات المناخية


