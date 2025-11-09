رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910f05c7ef217.99455665_kgpijnhemqfol.jpg width=100 align=left border=0>

كشف رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي، مهدي ميلاد، في مداخلة على إذاعة موزاييك، أن المدرب فوزي البنزرتي قرر الانسحاب من تدريب الفريق بسبب المظالم التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال الموسم.

وشدد ميلاد على أن الإدارة ستعمل حاليا على إقناعه بالتراجع عن قراره.







وكان التعادل الأبيض قد حسم مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.





وبهذه النتيجة، حافظ الترجي الرياضي على صدارته بـ31 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على النادي الإفريقي صاحب المرتبة الثانية بـ28 نقطة.

وكانقد حسم مباراةبيناليوم الأحد بملعب، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولةوبهذه النتيجة،بـ31 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط علىصاحب المرتبة الثانية بـ28 نقطة.