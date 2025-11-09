برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تدور اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقاً من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:
البرنامج:
* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي
الحكم: أمير لوصيف
حكم الـVAR: حميد قناوي (من فرنسا)
* نجم المتلوي – ترجي جرجيس
الحكم: حسني النايلي
حكم الـVAR: أمين الفقير
* اتحاد بن قردان – الملعب التونسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الـVAR: منتصر بالعربي
النقل التلفزي:
* مباراة النادي الإفريقي – الترجي الرياضي تُنقل مباشرة على القناة الوطنية الأولى.
* مباراة اتحاد بن قردان – الملعب التونسي تُنقل عبر قناة الدوري والكأس (على القناة الوطنية الثانية).
* مباراة نجم المتلوي – ترجي جرجيس .
