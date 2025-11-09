برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تدور اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقاً من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:



البرنامج:









* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي

الحكم: أمير لوصيف

حكم الـVAR: حميد قناوي (من فرنسا)



* نجم المتلوي – ترجي جرجيس

الحكم: حسني النايلي

حكم الـVAR: أمين الفقير



* اتحاد بن قردان – الملعب التونسي

الحكم: خالد قويدر

حكم الـVAR: منتصر بالعربي



النقل التلفزي:



* مباراة النادي الإفريقي – الترجي الرياضي تُنقل مباشرة على القناة الوطنية الأولى.

* مباراة اتحاد بن قردان – الملعب التونسي تُنقل عبر قناة الدوري والكأس (على القناة الوطنية الثانية).

* مباراة نجم المتلوي – ترجي جرجيس .

