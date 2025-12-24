منية العرفاوي: استقالة الطبوبي تمثّل أجبن استقالة في تاريخ الاتحاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694b89ec5c52a5.41798356_oghlijqfkepmn.jpg width=100 align=left border=0>

أثارت استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، موجة تفاعلات قوية في الأوساط النقابية والإعلامية، خاصة بعد تدوينة نشرتها الصحفية منية العرفاوي، تضمّنت انتقادات حادّة وغير مسبوقة لمسار قيادة المنظمة الشغيلة خلال السنوات الأخيرة.



وكان الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد أكّد أن الطبوبي أودع صباح الثلاثاء استقالته بمكتب الضبط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تُفعّل آليًا، إذ ينصّ القانون الداخلي للاتحاد على دعوة المعني بالأمر خلال أجل 15 يومًا للاستفسار عن دوافع الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، قبل أن تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.









وتأتي هذه الاستقالة في ظرف دقيق تشهده المنظمة، على خلفية خلافات متصاعدة داخل المكتب التنفيذي بشأن موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم، المبرمج مبدئيًا لبداية سنة 2026، وهو ما فاقم حدّة التوتر الداخلي.



في هذا السياق، نشرت الصحفية منية العرفاوي تدوينة اعتبرت فيها أن استقالة الطبوبي تمثّل، وفق توصيفها، «أجبن استقالة في تاريخ الاتحاد»، مضيفة بالنص:

«رجل فجّر المنظمة من الداخل عندما قاد بدعة الفصل 20 طمعا في الحفاظ على منصب استقال منه اليوم لأنه عجز عن إدارة الخلافات النقابية منذ لحظتها الأولى.. عجز أن يكون أمينا عاما للاتحاد الذي بلغ به الهوان مع الطبوبي أنه بات يستجدي مفاوضات اجتماعية!»

وتتابع العرفاوي في لهجة تصعيدية:

«نعم يستجدي ويتسوّل التفاتة من سلطة تتجاهله ولا تراه أصلا.. حتى في أزمنة الولاء الأعمى لمن يحكم استطاع الأمناء العامون المحافظة على شكل الشقف في الحدّ الأدنى..»

قبل أن تضيف:

«أما اليوم فحتى الصورة الشكلية انهارت!! يعني ضاع الشقف والعوّام جبان، وكل هذا التثعليب لن يُغفر لكم أمام التاريخ.»

وتحمّل الصحفية، في تدوينتها، المسؤولية أيضًا لما وصفتها بـ«الأغلبية النقابية الصامتة»، معتبرة أن الصمت في هذه المرحلة يمثّل تخلّيًا عن الإرث التاريخي للمنظمة، وداعية إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في لحظة تعتبرها مفصلية في تاريخ الاتحاد.

