ليبيا تعلن الحداد 3 أيام حدادا على أرواح رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء الثلاثاء الحداد العام في سائر أنحاء البلاد لمدة 3 أيام، وذلك حدادا على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.



وجاء في بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية: "نعلن الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية".



وأضاف البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى حكومة الوحدة الوطنية كلا من: رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، مدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي، مستشار رئيس الأركان العامة، الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة، الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب".وأكد البيان أنه إذ تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن بالغ حزنها لهذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد أن الوطن فقد نخبة من رجاله الذين خدموا ليبيا بإخلاص وتفان، وكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني، وأسهموا بجهودهم في خدمة المؤسسة العسكرية والدولة الليبية".وتقدمت حكومة الوحدة الوطنية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الراحلين، وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وجه وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.وفي وقت سابق، أعلن الدبيبة مصرع الحداد ومرافقيه إثر حادث أليم تعرضت له الطائرة التي كانت تقلهم في أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.كما أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا نعى فيه رئيس الأركان ومرافقيه.وفي أنقرة، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن فرق الطوارئ التركية تمكنت من الوصول إلى حطام الطائرة في منطقة هيمانا جنوبي العاصمة أنقرة، مؤكدا بدء التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.وأشار إلى أن الطائرة التي تحطمت من طراز "فالكون 50"، وكانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وقد طلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل معها بعد ذلك.يذكر أن رئيس الأركان الليبي الراحل كان قد أجرى الثلاثاء زيارة رسمية إلى أنقرة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر.