حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين
حيّ النصر: أحكام سجنية في قضية مركز تدليكقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، بأحكام سجنية في قضية تعلّقت بتحويل مركز تدليك بجهة حيّ النصر إلى وكر لتعاطي البغاء السري.
وحكمت المحكمة بـ عام ونصف سجنا في حق صاحبة مركز التدليك بعد ثبوت تحويلها المحل إلى فضاء لممارسة الدعارة، كما قضت بـ عام سجن في حق فتاتين تعملان لديها من أجل ممارسة البغاء بمقابل.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ ستة أشهر سجنا في حق شابين تم ضبطهما داخل المركز في وضع مخلّ بالحياء.
وتعود أطوار القضية إلى تلقي الوحدات الأمنية بحيّ النصر معلومات تفيد باستغلال مركز تدليك بالجهة لممارسة الدعارة السرية، حيث تمّت مداهمة المكان بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وأسفرت العملية عن القبض على جميع المتهمين في حالة تلبّس.
