Babnet   Latest update 14:02 Tunis

حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d032396fcc83.10560898_hpmqnefkgloij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 13:26 قراءة: 0 د, 36 ث
      

حيّ النصر: أحكام سجنية في قضية مركز تدليك

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، بأحكام سجنية في قضية تعلّقت بتحويل مركز تدليك بجهة حيّ النصر إلى وكر لتعاطي البغاء السري.


وحكمت المحكمة بـ عام ونصف سجنا في حق صاحبة مركز التدليك بعد ثبوت تحويلها المحل إلى فضاء لممارسة الدعارة، كما قضت بـ عام سجن في حق فتاتين تعملان لديها من أجل ممارسة البغاء بمقابل.

كما أصدرت المحكمة حكما بـ ستة أشهر سجنا في حق شابين تم ضبطهما داخل المركز في وضع مخلّ بالحياء.


وتعود أطوار القضية إلى تلقي الوحدات الأمنية بحيّ النصر معلومات تفيد باستغلال مركز تدليك بالجهة لممارسة الدعارة السرية، حيث تمّت مداهمة المكان بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وأسفرت العملية عن القبض على جميع المتهمين في حالة تلبّس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323285

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
18°-8
15°-9
16°-9
20°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>