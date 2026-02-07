<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته، من أجل تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.



ويأتي هذا القرار على خلفية ثلاث قضايا منشورة ضدّ المعني بالأمر، إثر تدوينات وتصريحات منسوبة إليه تمّ نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وفق المعطيات المتوفرة.