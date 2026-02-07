باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها

تمكّنتمن إيقاف عامل بمحطة لغسل السيارات، تورّط فيواستغلالها لاحقًا فيوأفادت المعطيات المتوفّرة أنّ المشتبه به كان يعمد إلى استخراج نسخ من مفاتيح السيارات بعد تسلّمها لغسلها، ثم ينتظر فترة قبل تنفيذ عملية السرقة. وقد أقرّ خلال الأبحاث بما نُسب إليه، ودلّ الوحدات الأمنية علىتم تفكيكها.كما أسفرت عمليةعن حجز عدد من المفاتيح الأخرى العائدة لسيارات فاخرة، كان يخطّط لاستعمالها في عمليات سرقة إضافية.وبمواصلة التحريات، تموثلاثة أشخاص آخرين، تبيّن تورّطهم فيبالاشتراك مع المتهم الرئيسي، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.