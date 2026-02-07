Babnet   Latest update 14:02 Tunis

باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 13:33
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بباردو من إيقاف عامل بمحطة لغسل السيارات، تورّط في نسخ مفاتيح سيارات الحرفاء واستغلالها لاحقًا في سرقة المركبات وتفكيكها.

وأفادت المعطيات المتوفّرة أنّ المشتبه به كان يعمد إلى استخراج نسخ من مفاتيح السيارات بعد تسلّمها لغسلها، ثم ينتظر فترة قبل تنفيذ عملية السرقة. وقد أقرّ خلال الأبحاث بما نُسب إليه، ودلّ الوحدات الأمنية على مكان إخفاء سيارة مسروقة تم تفكيكها.


كما أسفرت عملية تفتيش مقر إقامته عن حجز عدد من المفاتيح الأخرى العائدة لسيارات فاخرة، كان يخطّط لاستعمالها في عمليات سرقة إضافية.


وبمواصلة التحريات، تم القبض على صاحب محل لنسخ المفاتيح وثلاثة أشخاص آخرين، تبيّن تورّطهم في شبكة سرقة السيارات بالاشتراك مع المتهم الرئيسي، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
