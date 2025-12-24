Babnet   Latest update 13:17 Tunis

علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bbee5d08610.28008635_ojhgqpmkenlif.jpg width=100 align=left border=0>
صور الجلسة العامة الانتخابية للمستقبل الرياضي بقابس والتي أسفرت على انتخاب قائمة علاء الدين بوشاعة/الثاني على اليمين/ لسنتين قادمتين
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 11:20
      
تمّ انتخاب علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس لمدة سنتين عقب أشغال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت امس الثلاثاء، وفق ما أورد الفريق عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وسيخلف بوشاعة الرئيس السابق المنجي حسين الذي تقدم باستقالته من رئاسة الجمعية بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، بعد ان كان قد انتخب بدوره رئيسا لفريق "الجليزة" بتاريخ 11 سبتمبر الفارط.



ويتذيل زملاء القائد عبد القادر شوية ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب، بعد انتصار وحيد وستة تعادلات وثماني هزائم.
 
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
Babnet

