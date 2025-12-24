علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bbee5d08610.28008635_ojhgqpmkenlif.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ انتخاب علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس لمدة سنتين عقب أشغال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت امس الثلاثاء، وفق ما أورد الفريق عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



وسيخلف بوشاعة الرئيس السابق المنجي حسين الذي تقدم باستقالته من رئاسة الجمعية بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، بعد ان كان قد انتخب بدوره رئيسا لفريق "الجليزة" بتاريخ 11 سبتمبر الفارط.









ويتذيل زملاء القائد عبد القادر شوية ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب، بعد انتصار وحيد وستة تعادلات وثماني هزائم.

