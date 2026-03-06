Babnet   Latest update 17:07 Tunis

منوبة: حجز 81 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة مصنّفة بالمرناقية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673c62440e6565.62013182_qnfolihgepmkj.jpg>
صورة توضيحية
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 16:03
      
 حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بمشاركة أعوان الشرطة البلدية، كمية من الفارينة المدعّمة تُقدّر بـ81 قنطارا (162 كيسا وزن 50 كلغ للكيس الواحد)، بمخبزة مصنّفة كائنة بمعتمدية المرناقية، وذلك بعد أن تبيّن أن صاحبها يستعمل هذا النوع من الدقيق المدعّم في إعداد أنواع مختلفة من الخبز الرفيع، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة صحفية "وات".

وبيّنت ذات المصادر أنه ستتم إعادة ضخّ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية، وإيداع قيمته الماليّة بالخزينة العامة للدولة، واستكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة من أجل ارتكابه لمخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادّة مدعمة في غير الأغراض المخصّصة لها.

وتأتي هذه العملية  في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الاقتصادية الخاص بشهر رمضان والّذي يركّز  بالخصوص على التصدي للممارسات المخلّة بتراتيب الدعم الذي تنفّذه فرق المراقبة الاقتصادية بالشراكة مع المصالح االجهوية ذات العلاقة.
يذكر أن ذات الفرق حجزت خلال  الأسبوع الجاري  112 قنطارا من الفارينة المدعمة بمخبزتين بالدندان والجديدة. 


