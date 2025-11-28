عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومنخفضات جديدة في الأفق
أفاد الخبير في الطقس والباحث في المخاطر الطبيعية، عامر بحبّة، في مداخلة ضمن برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، بأنّ الـ48 ساعة الأخيرة شهدت كميات كبيرة من الأمطار خاصة في ولايات الشمال والشمال الغربي، حيث تجاوزت بعض الكميات حاجز 100 مم وقد تصل إلى 150 مم عند احتساب أمطار يوم الجمعة والليلة الفاصلة.
وأوضح بحبّة أنّ المعطيات الأولية إلى حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة سجّلت المعطيات التالية:
وأوضح بحبّة أنّ المعطيات الأولية إلى حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة سجّلت المعطيات التالية:
* عين دراهم: 105 مم خلال يومين.
* بني مطير: بين 52 و53 مم (دون احتساب أمطار اليوم).
* تبرّقة: 84 مم (38 + 46).
* نفزة وسجنان: كميات تراوحت بين 60 و67 مم.
* سدّ البراق: حوالي 90 مم وهي كميات مهمة للسدّ الثاني في تونس من حيث السعة.
* السدّ الزرقاء: نحو 80 مم.
كما شملت الأمطار مناطق الوطن القبلي، تونس الكبرى، وبنزرت بكميات بين 15 و50 مم.
منخفض مازال نشطًا الليلةوأكد بحبّة أنّ المنخفض الجوي مازال يؤثر على شمال تونس الليلة مع إمكانية تسجيل أمطار غزيرة محلية، خصوصًا في ولايات جندوبة وباجة ونابل.
وسيبدأ المنخفض في الانزياح نحو الشرق بداية من صباح السبت، مع بقاء بعض الأمطار الضعيفة خلال المساء.
انخفاض حاد في درجات الحرارةوأشار الخبير إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة:
* بين 0 و7 درجات خلال الصباح في أغلب الولايات.
* قد تنزل إلى الصفر أو دونه في المرتفعات الغربية مثل تالة والقصرين.
* الحرارة خلال النهار تتراوح بين 12 و18 درجة، وقد تصل محليًا إلى 20 درجة بالسواحل الشرقية مطلع الأسبوع المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319398