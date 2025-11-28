عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومنخفضات جديدة في الأفق

أفاد الخبير في الطقس والباحث في المخاطر الطبيعية، عامر بحبّة، في مداخلة ضمن برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، بأنّ الـ48 ساعة الأخيرة شهدت كميات كبيرة من الأمطار خاصة في ولايات الشمال والشمال الغربي، حيث تجاوزت بعض الكميات حاجز 100 مم وقد تصل إلى 150 مم عند احتساب أمطار يوم الجمعة والليلة الفاصلة.



وأوضح بحبّة أنّ المعطيات الأولية إلى حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة سجّلت المعطيات التالية:



منخفض مازال نشطًا الليلة



انخفاض حاد في درجات الحرارة



منخفض صحراوي بداية ديسمبر



منخفض شمالي جديد لاحقًا



خلال يومين.وهي كميات مهمة للسدّ الثاني في تونس من حيث السعة.كما شملت الأمطار مناطق الوطن القبلي، تونس الكبرى، وبنزرت بكميات بين 15 و50 مم.وأكد بحبّة أنّ المنخفض الجوي مازال يؤثر على شمال تونس الليلة مع إمكانية تسجيل، خصوصًا في ولايات جندوبة وباجة ونابل.وسيبدأ المنخفض في الانزياح نحو الشرق بداية من صباح السبت، مع بقاء بعض الأمطار الضعيفة خلال المساء.وأشار الخبير إلى أن الأيام القادمة ستشهد* بينخلال الصباح في أغلب الولايات.* قد تنزل إلىفي المرتفعات الغربية مثل تالة والقصرين.* الحرارة خلال النهار تتراوح بين، وقد تصل محليًا إلى 20 درجة بالسواحل الشرقية مطلع الأسبوع المقبل.ويتوقع بحبّة وصولبين 3 و5 ديسمبر، يؤثر أساسًا علىمن نابل إلى مدنين مرورًا بالساحل وصفاقس وقابس، مع إمكانية تغيّر شدة الأمطار حسب مسار المنخفض.كما رجّح ظهوربعد هذه الفترة، يشبه المنخفض الحالي ويعيد الأمطار خاصة إلى الشمال الغربي، مع تواصل تشبّع الأرض بالمياه ما يزيد من احتمالات ارتفاع جريان الأودية.