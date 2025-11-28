وزير الخارجية يبلغ السفيرة الهولندية احتجاجا شديد اللهجة لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي

استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، صباح أمس الخميس بمقرّ الوزارة، سفيرة مملكة هولندا لدى تونس Josephine Frantzen لإبلاغها احتجاجا شديد اللّهجة لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأيّ شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.وكان رئيس الجمهورية قد كلف وزير الخارجية، أمس الخميس وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس ولمن لم يحترم الأعراف الدبلوماسية.