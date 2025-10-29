سوسة: وفاة التلميذ عمر المؤدب الذي سقط من حافلة نقل مدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/sahloulhospital.jpg width=100 align=left border=0>

تُوفي اليوم التلميذ عمر المؤدب، أصيل منطقة منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي، وذلك بعد قضائه فترة تحت العناية الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول.



وجاءت الوفاة نتيجة تعكر حالته الصحية إثر تعرضه قبل حوالي أسبوعين إلى حادثة سقوط خطيرة من حافلة نقل مدرسي تابعة لشركة النقل بالساحل بمنطقة سيدي بوعلي.





