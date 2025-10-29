Babnet   Latest update 20:22 Tunis

سوسة: وفاة التلميذ عمر المؤدب الذي سقط من حافلة نقل مدرسي

Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 19:20
      
تُوفي اليوم التلميذ عمر المؤدب، أصيل منطقة منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي، وذلك بعد قضائه فترة تحت العناية الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول.

وجاءت الوفاة نتيجة تعكر حالته الصحية إثر تعرضه قبل حوالي أسبوعين إلى حادثة سقوط خطيرة من حافلة نقل مدرسي تابعة لشركة النقل بالساحل بمنطقة سيدي بوعلي.



